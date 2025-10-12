Существует несколько секретов приготовления фарша.

Говяжий фарш - популярный продукт, из него можно делать разные мясные блюда. Если вы не знаете, что приготовить из фарша кроме котлет и тефтелей, то попробуйте обратить внимание на советы шеф-поваров.

Как готовить говяжий фарш на сковороде

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой и не могут понять, как сделать говяжий фарш сочным и мягким. Авторы издания Simply Recipes спросили совета у четырех поваров - все они сказали, как нужно готовить этот продукт, чтобы он не прилипал к сковороде, не подгорал и не был тёплым и водянистым.

Эми Кимото-Кан, создательница блога о японской еде Easypeasyjapanesey, персональный шеф-повар и автор кулинарных книг утверждает, что главное - это раскатать мясо в тонкий, ровный слой на сковороде, прежде чем разламывать его.

Второй эксперт, шеф-повар, автор кулинарных книг, телеведущая и создательница кулинарного шоу Issa's Edible Adventures Алия ЛиКонг признаёт, что приготовление фарша требует терпения. По ее мнению, говядину нужно оставить в покое, как только вы выложите ее на сковороду. Тепло, исходящее от поверхности кухонной утвари, сделает свое дело - через несколько минут говядина подрумянится, и в это время отрывать ее от сковороды нельзя.

Кристин Гранахан, частный шеф-повар, владелица ресторана No More Sad Salads и приглашенный шеф-повар-преподаватель в Школе кулинарного искусства Огюста Эскофье рассказала о распространенной ошибке, которую допускают некоторые хозяйки:

"Я заметила, что многие хотят постоянно помешивать фарш, но при этом у них он не получается хрустящим и румяным".

И она, и Кэт Маррис, приглашенный шеф-повар-преподаватель в Школе кулинарного искусства Огюста Эскофье сходятся во мнении, что мясо можно разломать, как только образуется корочка.

Все четверо поваров также объяснили, сколько времени нужно жарить говяжий фарш и какие еще есть нюансы в его приготовлении. По их словам, готовить такой продукт нужно не дольше 10 минут, а также использовать другие хитрости:

всегда сильно разогревать сковороду;

жарить фарш на авокадовом, рапсовом или другом масле с высокой температурой дымления;

не переполнять сковороду продуктов - слой должен быть примерно 1.5 см толщиной, и равномерно распределен по всей поверхности;

использовать лопатку из нержавеющей стали или дерева.

Кроме того, эксперты поделились идеями и рассказали, что приготовить из говяжьего фарша на сковороде, если вам надоели котлеты, тефтели или фрикадельки. Кимото-Кан предлагает использовать продукт в японской кухне - в карри с рисом, удоне с соей и имбирём или в быстрых роллах с мисо-салатом. Маррис добавляет фарш в голубцы вместе с тертой морковью, грибами, чесноком, имбирем и соей.

Гранахан готовит тайские салаты с говяжьим фаршем, а ЛиКонг приводит рецепт южноазиатского блюда "кима" - пряного фарша с тмином, кинзой, чесноком, имбирем, чили и гарам масалой. Это не самые простые блюда из говяжьего фарша, но очень вкусные и необычные.

