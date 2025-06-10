Мировая демографическая ситуация постоянно ухудшается, и в ООН проанализировали главные причины.

Мировой демографический кризис продолжается и в разных странах рождается все меньше детей. Причины кризиса проанализировали в ООН и выводы опубликовали в новом отчете, пишут эксперты Data and Forensics - аналитического проекта издания Sky News.

ООН провело исследование состояния демографической ситуации в мире. Выяснилось, что уровень рождаемости снижается практически во всех регионах мира, тогда как продолжительность жизни продолжает расти.

В рамках исследования опросили 14 тысяч человек в 14 разных странах на пяти континентах. В опросе приняли участие жители четырех европейских стран, четырех стран Азии, трех стран Африки и трех странах Америки. В частности, опросили людей из Южной Кореи и Нигерии - стран с одним из самых низких и самых высоких уровней рождаемости в мире. Остальные страны (в порядке убывания численности населения) - Индия, США, Индонезия, Бразилия, Мексика, Германия, Таиланд, Южная Африка, Италия, Марокко, Швеция и Венгрия.

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Более половины опрошенных заявили, что их возможности развития семьи ограничивают финансовые факторы, в том числе доступное жилье, возможности ухода за детьми и гарантия занятости. Каждый четвертый заявил, что его сдерживают проблемы со здоровьем, а пятая часть респондентов упомянула страхи по поводу глобальных проблем, включая изменение климата, войны и пандемии.

Директор профильной программы ООН Наталья Канэм назвала текущую ситуацию настоящим кризисом рождаемости. И заявила, что отвечать на него нужно тем, в чем люди нуждаются больше всего: давать людям возможность уходить в оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам, предоставлять доступную помощь в области репродуктивного здоровья и помогать находить поддерживающих партнеров.

Авторы исследования пришли к выводу, что ни один из поддерживающих факторов не работает отдельно от других. В частности, в Швеции, где родители имеют право на длинный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, все еще один из самых низких в мире уровней рождаемости.

"Треть людей в Швеции говорят, что, по их мнению, воспитание ребенка займет слишком много времени и энергии. И большее количество людей там, по сравнению с другими странами, также обеспокоены изменением климата и необходимостью воспитывать ребенка в неопределенном мире", - так прокомментировал этот фактор для Sky News доктор Зерзан.

Демографическая ситуация в Украине и мире

Этот опрос и отчет ООН отражает глобальный демографический кризис. По неутешительным прогнозам даже американцы могут скоро вымереть. Ожидается, что к 2065 году количество естественного населения без учета мигрантов сократится до 10 миллионов, а это уровень начала XIX века

В Украине ситуация не намного лучше. По оценке Института демографии, в Украине смертность втрое превышает рождаемость. Негативные тенденции, которые существовали с 1991 года, ухудшились из-за пандемии и войны. Однако есть и положительные тенденции. В частности, в 2024 году соотношение умерших и родившихся было лучше, чем в 2023.

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