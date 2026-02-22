Несмотря на войну и сложную демографическую ситуацию, многие украинцы продолжают выбирать именно Украину для жизни и рождения детей.

Почему украинцы продолжают оставаться в своей стране и рожать здесь детей посетители роддома "Лелека" в Пуще-Водице под Киевом рассказали изданию The Guardian.

Посетители рассказали о попытках адаптироваться к жизни в стране, которая воюет. Одна из посетительниц, Валерия Иващенко, рассказала, что 20 месяцев назад родила в этом роддоме дочь.

"Когда началось вторжение, у меня не было ребенка. Я хочу продолжать строить нашу жизнь здесь. Война означает, что можно планировать только на краткосрочную или среднесрочную перспективу", – сказала она.

Она рассказала, что многие из ее друзей уехали за границу и проходят тяжелый процесс адаптации. Многим пришлось начинать с нуля, и им оказалось сложно решиться на рождение ребенка.

Издание привело данные Агентства ООН по делам беженцев, согласно которым 5,9 миллиона украинцев бежали из страны, а 3,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них – женщины с детьми. После четырех лет тотальной войны Украина имеет один из самых низких уровней рождаемости в мире – примерно одно рождение на каждые три смерти. А собственные данные больницы "Лелека" иллюстрируют этот острый демографический кризис: в 2020 году врачи здесь приняли 2300 родов, в 2022 году – 868, а в прошлом году – 952.

Еще одна посетительница, Иванна Дидур, рассказала, что ее семья осталась в Киеве. В октябре 2025 года она родила своего третьего ребенка.

"Мы не уедем, если Россия не будет на пороге. Я чувствую, что обязана перед людьми на передовой остаться, воспитывать детей и рассказывать им об Украине", – сказала она.

Низкий уровень рождаемости в Украине соответствует европейским тенденциям, добавила она. Кроме того, многие украинцы сталкиваются с финансовыми трудностями и считают, что "не могут позволить себе" иметь детей. Теперь также не хватает безопасности. Иванна сказала, что заклеила окна в спальнях детей скотчем, чтобы защитить их от осколков стекла. Она и ее муж Анатолий стараются обеспечить своим детям как можно более нормальную жизнь. Их восьмилетняя дочь Анна занимается акробатикой, а пятилетний Андрей играет в футбол и посещает скаутские кружки. Они едят пиццу и ходят в кино. Супруги приобрели портативные аккумуляторы, чтобы квартира оставалась теплой.

Закон освобождает родителей с тремя детьми от участия в боевых действиях и позволяет им выезжать из страны. Врачи рассказали журналистам, что некоторые женщины "рожают третьего ребенка именно по этой причине".

Сокращение населения

Бывший руководитель акушерского отделения перинатального центра в Киеве Кирилл Венцковский сказал, что демографическая ситуация "сложная". По его словам, рождаемость снизилась примерно на 30%. В то же время некоторые беременные женщины, которые уехали за границу, возвращаются. Он рассказал, что одна из его пациенток недавно вернулась из США в Киев, где основные услуги по подготовке к беременности являются бесплатными. "Она подсчитала, что могла бы купить квартиру-студию в пригороде за 30 000–40 000 долларов, которые понадобились бы для родов в Америке", – сказал он.

Авторы статьи отмечают, что до войны население Украины составляло 41 миллион. По оценкам, сегодня эта цифра составляет от 30 до 32 миллионов, не считая граждан, проживающих под российской оккупацией. Если низкий уровень рождаемости сохранится, демографы прогнозируют, что к 2050 году в Украине будет проживать только 25 миллионов человек. Верховная Рада приняла меры для решения этой тревожной проблемы. В январе она увеличила единовременную выплату, предоставляемую молодым матерям, до 50 000 гривен. Она также ввела новую ежемесячную субсидию в размере 7 000 гривен для беременных женщин, которые не работают.

Война с Россией

Напомним, что, по словам ученой и демографа Эллы Либановой, для Украины война с Россией является определяющей, то есть если ее проиграть, то украинская нация может исчезнуть. Россия же ведет войну в попытке восстановить статус империи, которой не может стать без присоединения Украины к своему составу.

