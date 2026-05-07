Что нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями: эксперты назвали 7 опасных соседей для сада

Правильное соседство растений – важный фактор успешного садоводства.

Молодому фруктовому дереву могут понадобиться годы, чтобы созреть и начать плодоносить, однако правильные условия выращивания могут ускорить этот процесс. Важны достаточное количество солнечного света, хорошо дренированная почва, удобрения и соответствующая температура. Но не менее значимым фактором является и правильное соседство растений. Об этом пишет martha stewart.

Как отмечает издание, метод выращивания растений рядом друг с другом для взаимной пользы называется компаньонским садоводством. Такой подход помогает создать здоровый и продуктивный сад. Растения, которые отпугивают вредителей, привлекают опылителей или сдерживают рост сорняков, могут стать отличными соседями для фруктовых деревьев. В то же время существуют и такие растения, которых лучше избегать.

Чтобы помочь вырастить здоровое дерево с хорошим урожаем, издание пообщалось с экспертами по садоводству. Они назвали виды растений, которые не стоит высаживать рядом с фруктовыми деревьями. Если посадить их слишком близко, они могут привлекать вредителей, распространять болезни или конкурировать с фруктовыми деревьями за важные питательные вещества.

1. Можжевельник

Можжевельник (Juniperus) не следует сажать рядом с фруктовыми деревьями, поскольку он является переносчиком кедровой ржавчины. Если это грибковое заболевание разовьется на дереве, его споры попадут в воздух, а затем – на фруктовые деревья.

"Споры попадают на соседние фруктовые деревья. Они вызывают появление оранжевых пятен по всему плоду и делают его очень непривлекательным", – говорит эксперт по садоводству Адриенн Ротлинг.

Споры также попадают на листья. Если зараженные растения опадут и перезимуют на земле, проблема повторится в следующем сезоне.

2. Гардения

Гардения (Gardenia spp.) – это красивые, ароматные цветы, которые являются неотъемлемой частью сада. Однако сажать их рядом с фруктовыми деревьями не стоит.

"Некоторые плоды останутся на земле во время сбора урожая. Когда они гниют, то выделяют этанол. Цветы гардении чрезвычайно чувствительны к этанолу, они сразу же становятся коричневыми и опадают", – пояснил садовод.

3. Орех

Грецкий орех (Juglans regia) обычно не сажают дома, и на это есть причина.

"Деревья вырастают очень большими, а это означает, что их корни широко разрастаются. Плоды грецкого ореха крупные, твердые и становятся неприятностью во время уборки. Большинство частей грецкого ореха выделяет токсины, которые ядовиты для плодовых деревьев, особенно яблонь", – предупредил эксперт.

4. Мята

Мята (Mentha spp.) растет очень агрессивно, поэтому ее лучше выращивать в контейнерах, а не в почве.

"Избегайте посадки мяты в почву, поскольку ее корни образуют густую массу, которая может переплетаться с корнями фруктовых деревьев. Если оставить мяту в покое, ее будет трудно контролировать и удалять позже", – отметил Ротлинг.

5. Корнеплоды

Картофель, морковь, свеклу тоже не рекомендуют сажать вблизи фруктовых деревьев. Крупные корнеплоды могут вытеснять корни фруктовых деревьев, а также нарушать структуру почвы. Слишком сильное нарушение структуры почвы тормозит рост и созревание фруктовых деревьев, в частности яблонь или вишни, говорит эксперт.

6. Декоративные травы

Многие декоративные травы имеют глубокие корни, что может усилить конкуренцию за воду и питательные вещества.

"Декоративные травы обеспечивают обильную, привлекательную листву на большей высоте, чем газонные травы, и могут поддерживать жизнь широкого спектра насекомых и животных. Однако когда вокруг ползает слишком много мелких существ, это может навредить. Они могут добраться до вашего урожая, прежде чем вы успеете его собрать", – говорит Деймон Абди из исследовательской станции Хаммонд в Сельскохозяйственном центре Университета штата Луизиана.

7. Дерновые травы

Газонная трава может конкурировать с фруктовыми деревьями за воду и питательные вещества.

"Поддерживайте чистый, замульчированный участок под фруктовыми деревьями. Органическая мульча (например, древесная щепа, солома и т. п.) может подавлять сорняки, поддерживать влажность и температуру почвы, а также способствовать накоплению органического вещества по мере его разложения", – говорит Абди.

При мульчировании вокруг фруктовых деревьев он советует убедиться, что мульча не скапливается у ствола, иначе могут возникнуть проблемы с болезнями.

