Что такое 'угол гроба' и почему он пугает пилотов пассажирских самолетов

Гражданская авиация является очень безопасной, но это достигается благодаря строгим протоколам.

Современные пассажирские самолеты регулярно выполняют рейсы на высоте более 12 километров, где грань между безопасным полетом и опасными аэродинамическими явлениями становится значительно тоньше. Как пишет издание Simple Flying, именно на таких высотах проявляется явление, известное среди пилотов и авиационных инженеров как "угол гроба" (coffin corner) – зона, где допустимый диапазон скоростей сужается до минимума.

В публикации объясняется, что этот термин связан с взаимодействием двух критических ограничений. С одной стороны, самолет не может лететь слишком медленно, иначе поток воздуха под крылом становится недостаточным для поддержания стабильности высоты. С другой стороны – чрезмерное увеличение скорости приближает машину к режимам, где из-за сжимаемости воздуха и ударных волн резко ухудшается управляемость.

Автор отмечает, что с набором высоты воздух становится менее плотным, поэтому самолету приходится поддерживать большую скорость для создания необходимой подъемной силы. В то же время со снижением температуры воздуха на большой высоте уменьшается скорость звука, из-за чего воздушное судно быстрее достигает пределов "звукового барьера". В результате безопасный диапазон скорости оказывается довольно узким.

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Одним из самых известных примеров того, насколько это узкий диапазон, считается американский самолет-разведчик U-2. На высоте около 18,3 километра его пилоты иногда имеют диапазон допустимой скорости всего около 11 километров в час.

Важную роль играет и масса самолета. Чем тяжелее воздушное судно, тем больше подъемной силы нужно создавать крыльям. Именно поэтому авиакомпании часто используют так называемые ступенчатые наборы высоты во время дальних рейсов: по мере сжигания топлива самолет становится легче и может безопаснее подниматься выше.

Отдельную опасность представляет турбулентность ясного неба, которая возникает без грозовых облаков и практически невидима для бортовых радаров. Как говорится в статье, она чаще всего встречается на высотах от примерно 6 до 13,7 километра – именно там, где обычно выполняют полет пассажирские авиалайнеры.

"Вблизи "угла гроба" она может стать гораздо более серьезной аэродинамической угрозой", – отмечает издание. Резкий вертикальный порыв воздуха способен мгновенно изменить так называемый угол атаки и вывести самолет за пределы безопасного режима полета.

Несмотря на все эти риски, подчеркивает издание, современная гражданская авиация остается чрезвычайно безопасной благодаря многоуровневым системам защиты, тщательной подготовке пилотов и строгим сертификационным требованиям. Сочетание инженерных решений, дисциплины экипажей и постоянного мониторинга позволяет ежедневно безопасно перевозить миллионы пассажиров.

Другие интересные факты о гражданской авиации

Как писал УНИАН, работа стюардессы, хотя и считается гламурной, на самом деле сопряжена со многими сложностями. По словам бывшей бортпроводницы, путешествия по миру приносят радость только тогда, когда их можно разделить с близкими, а одиночество в гостиничных номерах после рейсов становится особенно ощутимым.

Также мы рассказывали, что яркая красная помада у стюардесс долгое время была требованием авиакомпаний и имела практическую функцию – в чрезвычайных ситуациях пассажиры могли легче видеть движение губ, когда бортпроводники дают инструкции. Это помогало привлечь внимание в хаосе и создавало ощущение авторитета.

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