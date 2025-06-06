Стюардесса призналась, что иногда ей сложно продолжать заниматься любимым делом.

Стать стюардессой — мечта многих людей, и эту работу часто изображают как полную блеска и гламура. Однако, как пишет Express, бортпроводница Мег, в TikTok (@_itzmeggs) рассказала, что это совсем не так, и в профессии стюардессы есть недостатки.

Мег сказала, что благодаря этой работе она мсмогла увидеть много "удивительных мест", путешествовать по миру — но это "имеет свою цену". По ее словам, эти моменты "гораздо больше значат", когда переживаешь их с "любимыми", а не в одиночестве.

"Я помню, когда я была в Риме и смотрела на все эти прекрасные древние места, я восхищалась их красотой. Но в то же время я сидела там и помню, как думала про себя: "Черт, как это прекрасно, но я чувствую себя немного опустошенной внутри, потому что я бы предпочла быть здесь с мамой или друзьями", - рассказала она.

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Мэг отметила, что у нее "действительно потрясающая команда, которая делает работу веселой", но она сказала, что когда ты "не ладишь со всеми", это может сделать вещи немного некомфортными.

Она сказала, что иногда ей кажется, что она живет в "совершенно другой вселенной" по сравнению со своими друзьями и семьей, и что ей трудно "строить жизнь" для себя. Она также пожаловалась, что одинока, поскольку мужчины часто избегают встречаться с ней, ведь она "половину времени путешествует".

Мэг поделилась, что одиночество в ее работе особенно ощущается в конце смены, когда она возвращается в гостиничный номер. Она также поделилась, что когда ей удается вернуться домой и провести время с семьей и друзьями, все остальные работают по обычному графику, поэтому она не может нормально с ними видеться — и это ее расстраивает.

Так, она пожаловалась, что пропустила первый день рождения сына своей лучшей подруги, и ее "убило" то, что она не смогла там присутствовать. Она сказала, что "не может представить", каково это для бортпроводников, у которых есть дети и семьи, и что им, должно быть, "очень сложно" ориентироваться в жизни.

Она признала, что получает очень хорошие льготы на поездки, но при этом, когда она не работает, то просто хочет побыть дома, потому что измотана.

Она призналась, что не хотела жаловаться, потому что любит свою работу, но просто хотела, чтобы люди знали, что в ее отрасли не все так радужно и солнечно — и что все может быть сложно.

"Мне кажется, что я одна так себя чувствую, потому что никто об этом не говорит так много, и мы показываем только самые яркие моменты нашей жизни", - сказала она.

Ранее бортпроводница рассказала, почему стюардессы носят ярко-красную помаду, и объяснение вас изрядно удивит.

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