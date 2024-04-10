Если вы будете играть по нескольким правилам, это может оказаться очень полезным для вас.

Если говорить о вкусе и удовольствии, то мороженое - это однозначно 10 из 10, но в нем также много сахара, калорий и иногда искусственных добавок, поэтому с точки зрения заботы о здоровье оно кажется тем, что стоит есть изредка.

Издание Huffpost выяснил, действительно ли мороженное вредное.

Как мороженое влияет на здоровье

На рынке представлено множество видов мороженого с различными пищевыми характеристиками, поэтому всегда важно читать этикетки. Одна порция мороженого может полностью покрывать дневную норму сахара и насыщенных жиров. Но это вовсе не повод полностью отказаться от мороженого.

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Диетолог Эдвина Кларк говорит, что, хотя мороженое действительно содержит много насыщенных жиров и сахара, оно может быть ежедневной частью здорового питания. Более того, оно приносит определенную пользу здоровью.

"Шарик мороженого каждый вечер в контексте здорового питания вряд ли испортит ваше здоровье", - говорит она. "Более того, мороженое является источником кальция, магния и B12, а также часто доставляет удовольствие и вызывает ностальгию, что является важными функциями пищи".

В отличие от многих других лакомств, мороженое действительно обладает некоторыми преимуществами для здоровья.

"Белки и жиры, содержащиеся в мороженом, помогают замедлить всасывание сахара, что лучше с точки зрения уровня сахара в крови, чем что-то вроде мишек-гамми, которые почти полностью состоят из сахара и сильнее повышают уровень сахара в крови", - говорит диетолог Мэгги Михалчик. "Кроме того, употребляя мороженое, вы получаете немного белка и кальция.

Кроме того, отметил диетолог Тамар Сэмюэлс, молоко и сливки - хороший источник витамина А, необходимого для здоровья глаз и поддержания иммунной функции.

"Эти молочные продукты также содержат холин, который играет жизненно важную роль в раннем развитии мозга и метаболизме", - сказала она. "Более высокое содержание жира в мороженом может также привести к увеличению сытости по сравнению с другими десертами, которые в основном содержат много сахара и рафинированных углеводов".

Последние исследования также показывают, что, несмотря на высокое содержание насыщенных жиров, употребление молочных продуктов из цельного молока не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, правда, речь шла о молоке, сыре и йогурте.

Полезно ли немолочное мороженое

"В немолочном мороженом по-прежнему много сахара и жира", - сказала Михальчик. "Следует отметить, что в немолочное мороженое может быть добавлено множество дополнительных ингредиентов, чтобы придать ему вкус настоящего. Некоторые из них могут содержать искусственные подсластители, консерванты, загустители и дополнительные добавки".

Кларк отметила, что питательный состав немолочных десертов сильно варьируется в зависимости от основы.

"В качестве основы может выступать миндальное, кешью, соевое, овсяное или кокосовое молоко", - сказала она. "Как и в мороженом, в немолочных замороженных десертах обычно много насыщенных жиров и сахара, что делает их скорее индульгенцией, чем основным продуктом питания".

Сколько в день можно мороженое

Независимо от того, выбираете ли вы немолочное мороженое или настоящее, диетологи подчеркивают, что если вы собираетесь есть мороженое каждый день, самое главное, о чем следует помнить, - это размер порции.

"Одна порция - полчашки, в день - это максимум, который я рекомендую для большинства", - говорит Кларк. "Однако в некоторых ситуациях может быть полезно и больше - например, когда человеку нужно набрать вес или у него очень высокие потребности в калориях".

Также важно рассматривать свой рацион в целом. Если вы едите много сахара в течение дня, добавлять к нему мороженое, вероятно, не самая лучшая идея. По словам Сэмюэлса, старайтесь выбирать цельные ингредиенты, когда речь идет о молочном и немолочном мороженом.

Ранее УНИАН писал, что названы 9 обезжиренных продуктов, которые на самом деле неполезные для здоровья.

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