В списке есть сухофрукты и йогурт.

Эксперты назвали продукты, которых следует избегать, если вы следите за весом, пишет журнал Parade.

Первенство в озвученном списке занял фруктовый сок. Как отметила врач-диетолог Елена Уилер, питье фруктовых соков по большей части похоже на употребление сахарной воды с добавлением витаминов.

"Питье сока не дает нам такой же сытости и удовлетворения, как употребление кусочка фрукта, потому что нам не хватает очень важного компонента - клетчатки. Калории в соке могут увеличиваться, если мы не обращаем внимания на порцию и содержание добавленного сахара", - объяснила диетолог и консультант по питанию Шери Бергер.

Другие продукты, которые заставляют набирать вес:

альтернативы растительному молоку (как отметила Уиллер, несмотря на то, что они не содержат лактозы, они все равно содержат калории);

сухофрукты (еще один "полезный" продукт для набора веса, который выглядит здоровым, поскольку не содержит жиров, но проблема в том, что вода удаляется, а сахар концентрируется, объяснила диетолог Кимберли Гомер);

безглютеновая выпечка (эти продукты могут не содержать глютен, однако они все равно содержат сахар, жир и ингредиенты, заменяющие глютен, заявила Уиллер);

мороженое с пониженным содержанием жира или сахара (воспринимается как более здоровый выбор, но калории все равно присутствуют, и это может ослабить вашу бдительность при контроле порций, предупредила диетолог);

йогурт (в некоторые ароматизированные йогурты может быть добавлен сахар, эквивалентный куску торта, говорят диектологи);

сухие завтраки (многие из них содержат мало клетчатки и много сахара, объяснила Уиллер);

энергетические батончики (батончики с низким содержанием питательных веществ, таких как клетчатка и белок, и высоким содержанием добавленного сахара могут привести к скачку уровня сахара в крови, а затем к желанию съесть больше еды, отметила Бергер);

орехи (еще одна здоровая пища, которая позиционируется как средство для похудения, но на самом деле она чрезвычайно калорийна, предупредила Гомер);

ореховые масла (важно порционирование, потому что ореховое масло может быть хорошим источником белка и жира);

Диетологи советуют выбирать продукты, в которых меньше сахара, если вы контролируете вес.

Напомним, ранее доктор назвала упражнение, которое может определить продолжительность жизни.

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