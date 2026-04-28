Электрики назвали 8 приборов, которые никогда не следует подключать к удлинителю

Эксперты объяснили, как обеспечить бесперебойную работу устройств и защитить дом от непредвиденных проблем.

Удлинители – настоящее спасение при подключении нескольких устройств, но они не являются панацеей для всех случаев, пишет издание Real Simple.

"Как электрик, работающий в жилом секторе, я сталкивался с огромным количеством проблем, вызванных неправильным использованием удлинителей. Важно понимать, что эти устройства не предназначены для мощных электроприборов или устройств, которым требуется стабильное питание", - объяснил электрик Бобби Линн.

Холодильники и морозильники

Поскольку холодильники и морозильники находятся в постоянном использовании, для их работы требуется гораздо больше энергии, чем для других устройств.

"Подключение их к удлинителям может привести к срабатыванию автоматического выключателя. Лучше всего подключать эти устройства непосредственно к розетке", - предупреждает вице-президент компании Mister Sparky Дэниел Мок.

Линн соглашается с этим, отмечая, что это не только угроза безопасности, но и риск повреждения техники.

"Я всегда советую, ради сохранности техники, подключать ее напрямую к розетке. Она потребляет много энергии, и при скачках напряжения это может повредить компрессоры. Это не только вредно техники, но и влечёт за собой дополнительные расходы", - указал эксперт.

Микроволновые печи

По словам Мока, большинство удлинителей не выдерживают ток от 12 до 15 ампер, необходимого для работы микроволновой печи. Это может увеличить вероятность возгорания и даже повредить электросистему дома.

Мелкая кухонная техника

Небольшие настольные приборы, как кофеварки и тостеры, кажутся легкими и не требующими больших нагрузок, но на самом деле они могут создавать значительную нагрузку на удлинитель.

"Например, в тостерах внутри находится сеть открытых проводов, и для их нагрева требуется много энергии", – объясняет Мок.

К тому же, подключение этих маленьких приборов к удлинителю часто приводит к плавлению изоляции на шнурах, предупреждает владелец компании Tri-County Air Service У. Г. Хикман.

Обогреватели и кондиционеры

Эти приборы потребляют много электроэнергии, а удлинители не рассчитаны на такую нагрузку.

"Категорически нельзя подключать обогреватели и кондиционеры к удлинителям из-за высокого риска перегрева. Я видел случаи, когда удлинители буквально плавились и, что еще хуже, загорались из-за использования с такими энергоемкими устройствами. Это прямая угроза безопасности", - говорит Линн.

Приборы для ухода за волосами

Приборы для ухода за волосами, как фены, очень быстро потребляют большое количество энергии, объясняет Линн, поэтому всегда подключайте их напрямую к розеткам, чтобы избежать риска несчастных случаев с электричеством.

Медицинские устройства

Медицинские устройства, как аппараты CPAP, чрезвычайно важны и нуждаются в постоянном, стабильном электропитании, поэтому их ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.

Игровые ПК и высококлассные аудиосистемы

Хикман говорит, что их тоже не следует подключать к обычным удлинителям.

"Им нужна защита от скачков напряжения, которую стандартный удлинитель не обеспечивает. Вместо этого используйте качественный сетевой фильтр", - объясняет он.

Другой удлинитель

По словам Мока, многие допускают ошибку, подключая удлинители друг к другу, что приводит к быстрой перегрузке электросети и нарушению норм пожарной безопасности.

