Эффект для здоровья будет заметен через 8 недель, говорят ученые.

Для людей с высоким кровяным давлением одним из способов его контроля может стать потребление овсянки. Исследования показывают, что эта крупа может иметь небольшое, но положительное влияние на сердце, если ее употреблять регулярно. Об этом пишет Verywellhealth.

Как рассказало издание, исследования показали, что регулярное употребление от ⅔ до 1 стакана овсянки может помочь снизить высокое кровяное давление. Чтобы увидеть ощутимую пользу, овес следует есть почти ежедневно в течение не менее 8 недель.

Как именно овес снижает давление

Это происходит благодаря бета-глюкану - типу растворимой клетчатки, которая есть в составе этой крупы.

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Во-первых, бета-глюкан в пищеварительном тракте образует гелеобразное вещество, благодаря чему скорость всасывания сахаров замедляется, что в свою очередь помогает предотвратить скачки и падение уровня сахара в крови. Со временем эта реакция организма на бета-глюкан может снизить резистентность к инсулину - фактор, связанный с высоким кровяным давлением.

Во-вторых, бета-глюкан удаляет холестерин из крови. Он связывается с желчными кислотами в кишечнике, что побуждает организм избавляться от них. Чтобы производить больше желчных кислот, организм извлекает холестерин из крови, особенно ЛПНП ("плохой"). Более низкий уровень ЛПНП помогает улучшить функцию кровеносных сосудов и уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Еще одна важная особенность бета-глюкана - его пребиотические свойства. Эта растворимая клетчатка питает полезные бактерии в вашем кишечнике. А полезные бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты и другие соединения, которые могут уменьшить воспаление, повысить иммунитет и способствовать регуляции артериального давления.

Как сделать овсянку еще полезнее

Чтобы увеличить пользу овсянки, диетологи советуют сочетать ее с другими продуктами, которые поддерживают здоровье сердца и кровяное давление. В частности, овсяную кашу можно употреблять с фруктами. Бананы, яблоки, абрикосы, ягоды обеспечивают организм калием, клетчаткой и антиоксидантами.

Также к овсянке можно добавлять овощи: шпинат, грибы, лук. Такое блюдо будет вкусным и полезным благодаря витаминам и микроэлементам, содержащимся в этих овощах.

Если к овсянке добавить черного шоколада с содержанием какао 70%, блюдо обогатится полифенолами, которые помогут расслабить кровеносные сосуды.

Если вы не являетесь поклонником овсянки - не расстраивайтесь. В таком случае включите в свой рацион другие продукты, богатые бета-глюканами, в частности ячмень, пищевые дрожжи, морские водоросли.

Эти продукты также содержат клетчатку и антиоксиданты, хотя исследования их специфического влияния на кровяное давление ограничены по сравнению с овсом.

Может ли овсянка навредить

Овсянка, как правило, безопасна для большинства людей, и ее можно употреблять ежедневно. Однако внезапное увеличение клетчатки в организме может привести к газам, вздутию живота или запору. Поэтому добавляйте клетчатку постепенно, чтобы уменьшить эти побочные эффекты, и пейте в течение дня много воды.

Овес также может несколько снизить уровень сахара в крови, поэтому, если вы принимаете инсулин или другие лекарства от диабета, поговорите со своим врачом, прежде чем сделать овсянку ежедневной привычкой. Он может предложить более тщательно контролировать уровень сахара в крови или скорректировать прием лекарств.

Также овес может стать проблемой для людей с целиакией из-за содержания в своем составе глютена. В таком случае ищите овес с пометкой "без глютена".

Ранее УНИАН рассказывал о 4 вкусных продуктах, которые помогут вашему сердцу. Недавнее исследование показало, что если регулярно употреблять какао, чай, яблоки и виноград, то благодаря растительным соединениям флаван-3-олов, которые содержатся в этих продуктах, можно снизить кровяное давление и улучшить функцию кровеносных сосудов.

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