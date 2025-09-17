И овсянка, и пшено богаты марганцем, фосфором и магнием.

Овсянка считается одни из самых популярны продуктов для завтрака благодаря своей пользе для сердца и разнообразным рецептам приготовления. Однако, как пишет verywellhealth.com, хотя пшено менее известно, его можно готовить так же, как овсянку, и оно также содержит важные питательные вещества и приносит значительную пользу.

"Овес содержит больше растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана, чем пшено", — говорит диетолог Лаури Райт.

Она отметила, что овес также немного содержит больше кальция и калия, в то время как просо — ниацина и фолиевой кислоты. Хотя и овсянка, и пшено богаты марганцем, фосфором и магнием, просо содержит антиоксиданты, которые помогают снизить окислительный стресс.

"По сути, эти злаки не сильно отличаются по питательной ценности. Оба вида – цельнозерновые, богатые клетчаткой и питательными веществами", – говорит диетолог Линдси Мэлоун.

Основные преимущества овсянки и пшена для здоровья

Роль овсянки в здоровье сердца, особенно в контроле уровня холестерина и сахара в крови, хорошо изучена.

"Растворимая клетчатка помогает снизить уровень ЛПНП, стабилизировать уровень сахара в крови и может снижать артериальное давление, улучшая эластичность артерий", – сказала Райт.

В то же время пшено связывают со снижением риска диабета 2 типа и улучшением чувства сытости благодаря медленно перевариваемым крахмалам.

Исследования также показывают, что пшено может поддерживать здоровый уровень сахара в крови и может несколько снижать артериальное давление благодаря содержанию магния, который способствует расслаблению сосудов.

Чем отличаются вкус и текстура?

Овес имеет кремообразную текстуру и землистый, но довольно нейтральный вкус, что делает его универсальным и удобным для использования в сладких и солёных блюдах. Пшено же, наоборот, имеет более ореховый привкус, лёгкое и слегка сладкое, с более рассыпчатой ​​или тягучей текстурой.

В то же время Мэлоун отмечает, что овес может выиграть в этом споре, поскольку его, как правило, легче найти и он дешевле.

"Вы можете смолоть его в муку или использовать целиком в различных рецептах, и он мягче после приготовления по сравнению с пшеном, которое может иметь более зернистую текстуру", — сказала она. "Однако пшено отлично подходит для разнообразия".

Ранее одно из исследований установило, что лучший завтрак для долголетия - не тосты, не йогурт и омлет, а обычная овсянка, поскольку он способствует здоровью кишечника и мозга.

