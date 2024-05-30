Отказ от кофе может принести значительную пользу здоровью.

Кофе — это больше, чем напиток: он дает нам заряд энергии по утрам, повод сделать перерыв в работе и что-нибудь безалкогольное, чтобы выпить во время общения. Однако если некоторые люди могут без проблем выпивать несколько чашек в день, у других кофе может вызвать повышенное беспокойство, изжогу или нарушения сна.

Портал RealSimple собрал мнения экспертов по питанию о преимуществах отказа от кофе.

Кому стоит отказаться от кофе

Как отмечают врачи, людям с тревогой, нарушениями сна, проблемами с желудочно-кишечным трактом или некоторыми заболеваниями сердца может быть полезно сократить или исключить употребление кофе. Также беременные, кормящие грудью и люди с определенными заболеваниями также должны рассмотреть возможность отказа от кофе или его ограничения из-за его потенциальных побочных эффектов.

Видео дня

Польза для здоровья от отказа от кофе

Вот несколько примеров потенциальных преимуществ отказа от кофе:

1. Улучшение качества сна

Поскольку употребление кофе может нарушить ваш цикл сна, уменьшение или исключение ежедневного потребления кофеина может помочь изменить ситуацию.

"Кофеин, содержащийся в кофе, блокирует аденозиновые рецепторы, а аденозин способствует сну", — говорит Эдвина Кларк, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог. "Поэтому отказ от кофеина может помочь некоторым улучшить сон".

2. Снижение тревожности

Тот же мгновенный прилив энергии, который мы получаем от кофеина, также может вызвать у некоторых людей всплеск беспокойства. А тревожность в свою очередь может сопровождаться множеством проблем со здоровьем: от плохого здоровья сердца до высокого кровяного давления и неправильных циклов сна. Избегая кофеина в кофеможно избежать или, по крайней мере, снизить уровень беспокойства.

3. Более стабильные уровни энергии

Отказ от кофе может привести к меньшим колебаниям количества энергии в течение дня. "Когда вы перестаете пить кофе, зависимость организма от кофеина уменьшается, что приводит к более стабильному уровню энергии без сбоев, связанных с отменой кофеина", — объясняет Шошана Унгерлейдер, доктор медицинских наук из Сан-Франциско. Кроме того, поскольку недостаток кофеина может привести к улучшению качества сна, он повышает ваши шансы проснуться отдохнувшим.

4. Улучшение пищеварения

Если ваш желудок и пищеварительная система изменились после употребления кофе, отказ от него может помочь вернуть все в норму. Это связано с тем, что "кофеин может раздражать слизистую оболочку желудка и увеличивать выработку кислоты, что приводит к появлению симптомов у восприимчивых людей", — объясняет Унгерлейдер.

Полезные советы по успешному отказу от кофе

Слушайте свое тело

Поскольку употребление кофе является нормальной частью повседневной жизни, можно легко забыть, что кофеин — это наркотик. И, как и некоторые другие вещества, влияющие на нашу нервную систему, такие как антидепрессанты и другие психиатрические препараты, наше тело плохо реагирует на полный и внезапный отказ от кофеина. Поэтому эксперты подчеркивают важность постепенного отказа от употребления кофе.

Делайте это постепенно

"Отказ от кофе приведет к появлению симптомов абстиненции, начиная от головной боли, усталости, снижения энергии и внимания до сонливости, депрессивного настроения и трудностей с концентрацией внимания", — говорит Лина Бегдаш, дипломированный диетолог.

Чтобы избежать неприятных последствий абстиненции, эксперты рекомендуют отучать себя от кофе в течение нескольких дней.

Начните с уменьшения количества кофе, который вы пьете каждый день (например, с двух чашек до одной).

Пейте кофе реже (например, пейте кофе через день).

Уменьшите содержание кофеина в каждой порции кофе, который вы пьете (например, постепенно добавляя в обычный кофе все больше кофе без кофеина).

Попробуйте чай

Ранее гастроэнтеролог рассказал о специи. которую всегда советует добавлять в кофе - она улучшает здоровье кишечника.

Вас также могут заинтересовать новости: