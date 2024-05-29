Кофе является любимым напитком для многих людей, но всего лишь один секретный ингредиент может значительно увеличить пользу от этого напитка.
Доктор медицины гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал порталу Well&Good один ингредиент, который он любит и рекомендует всем добавлять в свой кофе. И это – корица, которая есть дома у каждого.
Он утверждает, что корица не только придает неповторимый вкус напитку, но может также улучшить полезные для кишечника свойства вашей ежедневной кофе.
Почему полезно ли добавлять корицу в кофе?
1. В ней много антиоксидантов
Кофе является мощным источником антиоксидантов, потому что в нем много полифенолов - растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с воспалением и предотвращают хронические заболевания и рак.
"Поэтому добавление щепотки корицы, еще одного полифенола, в этот насыщенный антиоксидантами напиток поможет еще больше увеличить количество антиоксидантов в вашем утреннем кофе", - говорит эксперт.
2. Добавляет немного клетчатки в ваш напиток
Доктор Булсевич говорит, что чашка кофе - это хороший источник клетчатки, поддерживающей кишечник. По его словам, кофе содержит два типа клетчатки: растворимую и пребиотическую.
Корица также является источником клетчатки. Так, даже в одной чайной ложке корицы содержится более грамма клетчатки.
3. Это последовательный способ поддержать здоровье кишечника
Хотя кофе с корицей не должен заменять другие богатые клетчаткой продукты в вашем рационе, доктор Булсевич говорит, что его регулярное употребление имеет свои преимущества и является отличным способом оставаться последовательным в вашем путешествии к здоровью кишечника.
"Вы можете получить больше пользы для здоровья кишечника от салата? Конечно. Но кофе - это то, что [большинство людей] употребляют каждый день, так что он оказывает эффект снежного кома в нашем микробиоме кишечника", - говорит он.
4. Очень приятный вкус
Пить черный кофе, возможно, не всем по вкусу. Поэтому доктор Булсевич предлагает добавлять корицу - это отличный способ сделать и без того полезный для кишечника напиток еще лучше для пищеварения.
Сколько корицы класть в кофе?
Доктор Булсевич говорит, что это зависит от вас и ваших вкусовых предпочтений. Он рекомендует начать с 1/8 чайной ложки молотой корицы и если вам понравится, можете добавить еще.
Другие полезные для кишечника способы пить кофе
Доктор Булсевич также рекомендует сочетать корицу с молотым имбирем и куркумой, чтобы получить тройной эффект противовоспалительных и богатых антиоксидантами ингредиентов.
Также, если вы не можете пить черный кофе, можете добавить немного соевого молока - это поможет снизить кислотность и смягчить вкус.
Ранее ученые назвали неожиданный продукт, который нельзя запивать кофе, поскольку кофе препятствует усвоению его полезных веществ.