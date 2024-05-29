Кофе с корицей имеет неожиданную пользу для здоровья.

Кофе является любимым напитком для многих людей, но всего лишь один секретный ингредиент может значительно увеличить пользу от этого напитка.

Доктор медицины гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал порталу Well&Good один ингредиент, который он любит и рекомендует всем добавлять в свой кофе. И это – корица, которая есть дома у каждого.

Он утверждает, что корица не только придает неповторимый вкус напитку, но может также улучшить полезные для кишечника свойства вашей ежедневной кофе.

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Почему полезно ли добавлять корицу в кофе?

1. В ней много антиоксидантов

Кофе является мощным источником антиоксидантов, потому что в нем много полифенолов - растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с воспалением и предотвращают хронические заболевания и рак.

"Поэтому добавление щепотки корицы, еще одного полифенола, в этот насыщенный антиоксидантами напиток поможет еще больше увеличить количество антиоксидантов в вашем утреннем кофе", - говорит эксперт.

2. Добавляет немного клетчатки в ваш напиток

Доктор Булсевич говорит, что чашка кофе - это хороший источник клетчатки, поддерживающей кишечник. По его словам, кофе содержит два типа клетчатки: растворимую и пребиотическую.

Корица также является источником клетчатки. Так, даже в одной чайной ложке корицы содержится более грамма клетчатки.

3. Это последовательный способ поддержать здоровье кишечника

Хотя кофе с корицей не должен заменять другие богатые клетчаткой продукты в вашем рационе, доктор Булсевич говорит, что его регулярное употребление имеет свои преимущества и является отличным способом оставаться последовательным в вашем путешествии к здоровью кишечника.

"Вы можете получить больше пользы для здоровья кишечника от салата? Конечно. Но кофе - это то, что [большинство людей] употребляют каждый день, так что он оказывает эффект снежного кома в нашем микробиоме кишечника", - говорит он.

4. Очень приятный вкус

Пить черный кофе, возможно, не всем по вкусу. Поэтому доктор Булсевич предлагает добавлять корицу - это отличный способ сделать и без того полезный для кишечника напиток еще лучше для пищеварения.

Сколько корицы класть в кофе?

Доктор Булсевич говорит, что это зависит от вас и ваших вкусовых предпочтений. Он рекомендует начать с 1/8 чайной ложки молотой корицы и если вам понравится, можете добавить еще.

Другие полезные для кишечника способы пить кофе

Доктор Булсевич также рекомендует сочетать корицу с молотым имбирем и куркумой, чтобы получить тройной эффект противовоспалительных и богатых антиоксидантами ингредиентов.

Также, если вы не можете пить черный кофе, можете добавить немного соевого молока - это поможет снизить кислотность и смягчить вкус.

Ранее ученые назвали неожиданный продукт, который нельзя запивать кофе, поскольку кофе препятствует усвоению его полезных веществ.

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