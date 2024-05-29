Некоторые эксперты утверждают, что это может принести пользу.

Бытует мнение, что употребление кофе с утра может помешать чувствовать себя бодрым и привести к энергетическому сбою во второй половине дня. Сторонники этой теории считают, что нужно отказаться от употребления кофеина в течение 90-120 минут после пробуждения.

Издание The New York Times пишет, что ученые считают, что хотя отсрочка утреннего кофе может принести определенную пользу, исследований, подтверждающих это, не так много.

В некоторых случаях, предупреждают эксперты, риск отсрочки утреннего кофеина может перевесить предполагаемую пользу - или даже быть опасным.

Видео дня

Как работает кофеин и как долго

В течение дня организм вырабатывает химическое вещество аденозин, которое связывается с рецепторами в мозге и вызывает сонливость. Кофеин бодрит, блокируя эти рецепторы, говорит Мэрилин Корнелис, исследователь кофеина в Медицинской школе Файнберга при Северо-Западном университете.

Но стимулирующее действие кофеина ощущается не сразу после первого глотка кофе, говорит Майкл Гранднер, директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны. По его словам, требуется около 20-30 минут, чтобы кофеин всосался в кровь, достиг мозга и заставил вас чувствовать себя бодрее.

По словам доктора Корнелиса, время, в течение которого кофеин поддерживает бодрость, "сильно варьируется", что отчасти зависит от вашей генетики. Некоторые люди могут выпить одну чашку кофе и наслаждаться эффектом в течение всего дня. Другие быстрее выводят кофеин из организма и могут захотеть еще одну чашку в течение нескольких часов.

Все "за" и "против" отказа от кофе утром

По словам доктора Гранднера, поскольку уровень аденозина в мозге снижается во время сна, он становится минимальным сразу после пробуждения. Поэтому, когда аденозина мало, чтобы кофеин мог его блокировать, чашка кофе утром даст меньший заряд бодрости, чем когда уровень аденозина высок.

По его словам, это может быть одним из оснований для того, чтобы отложить прием кофеина на утро. Стоит подождать 30-60 минут после пробуждения, чтобы выпить свою первую чашку кофе, но исследований, посвященных оптимальному времени, не существует; это скорее личное предпочтение.

Кроме того, если вы пьете кофе утром, то его действие может продлиться до полудня и, возможно, сведет на нет любое снижение бдительности в это время. При этом, по словам доктора Гранднера, нет никакого вреда в том, чтобы выпить кофеин сразу после пробуждения.

Эллисон Брейгер, нейробиолог из армии США, рассказала, что немногие исследования, в которых изучалось влияние кофеина на кортизол, показали, что у тех, кто регулярно употребляет кофеин, он практически не влияет на утренний уровень кортизола.

Реальность такова, что многие люди не высыпаются, поэтому, если нужно быть бодрым с утра, кофеин может стать спасением, говорит доктор Брейгер. Исследования показали, что кофеин может повысить остроту ума и физическую работоспособность.

Если вы занимаетесь спортом рано утром, добавила она, имеет смысл выпить кофеин как можно скорее, потому что это может улучшить тренировку.

По словам доктора Гранднер, можно выпить еще одну чашку кофе, если уровень энергии снижается ближе к полудню. Только не употребляйте его за шесть часов - или за восемь-двенадцать часов, если у вас проблемы с засыпанием, - перед сном, добавил он.

Ранее УНИАН писал, вредно ли пить кофе натощак.

Вас также могут заинтересовать новости: