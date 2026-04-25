Торговые сети несут ответственность за качество продаваемой продукции, поэтому потребителям, как правило, не о чем беспокоиться.

Сегодня в магазинах все чаще можно встретить готовые или полуготовые продукты: хлеб продается уже нарезанным, сыры – натертыми, а мясо – предварительно замаринованным. И хотя это может быть удобно, многие люди считают, что полуфабрикаты уступают по качеству свежим продуктам и, более того, – могут быть связаны с определенными рисками при употреблении.

Эксперты объяснили в комментарии УНИАН, как законом регулируется качество товаров в продаже, оправданы ли опасения некоторых людей и от каких продуктов лучше отказаться в супермаркетах.

Каких продуктов стоит избегать – как работают продуктовые сети

Сперва специалисты из Национального университета пищевых технологий отметили, что, согласно Закону Украины №771 "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", ответственность за состояние продовольственных товаров несет оператор рынка, осуществляющий деятельность на соответствующем этапе пищевой цепочки.

То есть непосредственно за изготовленный продукт отвечает сам производитель, а за надлежащие условия его хранения – объект розничной торговли (например, супермаркет).

Более того, в соответствии с требованиями Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" проводить маркировку готовых изделий и указывать их срок годности к употреблению также обязаны именно производители.

Все это означает, что каждый супермаркет должен иметь внедренную систему управления безопасностью продуктов в продаже.

При этом, по словам специалистов, одной из составляющих этой системы является так называемая "прослеживаемость". В супермаркетах должен быть налажен контроль продукции и проведение внутренних аудитов в соответствии с системой управления безопасностью. Соответственно, продукты, срок годности которых истек должны быть сняты с реализации.

Также, в случае приобретения продукции, которая не соответствует ожиданиям потребителя или вызывает сомнения относительно ее свежести, он имеет право обратиться в супермаркет с целью замены товара или возмещения убытков.

Кроме того, по словам экспертов, потребители также могут подать обоснованную жалобу относительно качества пищевых продуктов в территориальные органы Госпродпотребслужбы Украины, приложив соответствующие доказательства.

Чем опасен нарезанный хлеб – оправданы ли опасения

Сотрудник одной из сетей украинских супермаркетов объяснил, что на самом деле ситуация с фасованными продуктами значительно проще и зависит скорее не от формы, а от условий их хранения.

Сначала он опроверг обобщение о том, что упакованная продукция часто оказывается не первой свежести. "В упаковке также может быть свежая продукция, такая же, как и на развес", – сказал он, подчеркнув то же самое и в отношении нарезанного хлеба, – "и нарезанный, и целый хлеб могут со временем зачерстветь, но вероятность этого примерно одинакова".

То есть любые утверждения о том, почему нельзя покупать нарезанный хлеб, не имеют никаких обоснованных оснований.

Можно ли есть маринованное мясо

В то же время он добавил, что если товар долго не продается, его могут направлять в кулинарные отделы для приготовления других блюд, и в этом контексте специалист признал: "примерно в 70% случаев мясо, которое не продалось в течение двух дней, могут использовать для шашлыка".

Впрочем, нужно иметь в виду, что речь идет не об испорченном продукте, а лишь о том, который не успели "реализовать" в свежем виде.

Можно ли есть мясо и рыбу по акции

А вот что касается продуктов со скидками, специалист подчеркнул, что сам факт упаковки не свидетельствует о более низкой свежести. Большее значение, по его мнению, имеет наличие надлежащей маркировки:

"Акции обычно проводятся за счет поставщика, поэтому для покупателя это безопасно".

Он пояснил, что поставщики обязаны регулярно проводить акционные предложения, а магазину часто выгоднее вернуть остатки, чем продавать их со скидкой за свой счет. В целом, по его словам, современная система контроля существенно снижает риски, поскольку действуют внутренние проверки, ответственные отделы и контроль поставщиков.

Можно ли есть тертый сыр и колбасную нарезку

Эксперт опроверг и опасения относительно других фасованных продуктов, подчеркнув контроль качества в сетях. По его словам, обычно для нарезки используют свежий товар, а саму продукцию снимают с продажи еще до истечения срока годности.

В то же время он все же порекомендовал внимательно проверять информацию о дате производства и сроке годности подобных продуктов на этикетках.

Иными словами, поскольку в торговых сетях должен быть налажен контроль продукции и внедрена система прослеживаемости в соответствии с принципами HACCP (научно обоснованная система управления безопасностью пищевых продуктов, – ред.), ни один из экспертов не привел оснований, почему не стоит покупать тертый сыр или другие товары в супермаркетах.

