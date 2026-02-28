Эксперты назвали 8 морепродуктов, которые вообще нельзя есть: о чем идет речь

Некоторые виды рыбы опасны для вас, но необходимы для баланса в природе.

Когда речь заходит о продуктах здорового питания, у многих людей есть собственные осознанные привычки. Одни предпочитают сезонные и местные овощи вместо импортных, другие выбирают мясо, яйца и молочные продукты только с фермерских хозяйств, а не промышленных производителей. Но что насчет запеченной трески или филе лосося? Как определить, являются ли морепродукты действительно надежными и полезными?

Чтобы вам не пришлось самим разбираться в этих вопросах, один популярный журнал решил пойти от обратного, указав, какую рыбу нельзя есть в принципе, если вы заботитесь о своем здоровье и окружающей среде. Последующие слова принадлежат экспертам из "Good Housekeeping".

Какую рыбу есть нельзя – вымирающие виды

"Крайне важно понимать, откуда поступает рыба", – отмечает Марианна Куфоне, специалист в области морепродуктов. По ее словам, чтобы выяснить, какую рыбу лучше не есть, необходимо учитывать проблемы загрязнения окружающей среды, условий вылова рыбы и его легальности.

Последний фактор часто игнорируется потребителями, однако следует помнить, что океан остается одним из последних источников по-настоящему дикой пищи, поэтому его защита имеет решающее значение.

Импортные выращенные креветки

Креветки являются самым потребляемым морепродуктом во многих странах. Но значительная часть этой продукции импортируется, преимущественно из стран Южной Азии, где для создания креветочных хозяйств уничтожаются мангровые леса, защищающие побережье от эрозии и стихийных бедствий. Кроме того, такие хозяйства быстро загрязняются и требуют переноса, что наносит серьезный ущерб экосистемам и может привести к низкому качеству креветок.

Атлантическая треска

Этот вид трески пережил серьезное сокращение популяций в 1990-е годы из-за чрезмерного вылова. Несмотря на меры по регулированию промысла, ее численность до сих пор не восстановилась до исторических уровней. В связи с этим вид включен в Красный список МСОП как находящийся под угрозой исчезновения.

Черная икра (осетровая)

Добыча черной икры серьезно угрожает популяции ряда рыб. Осетровые страдают от перелова и разрушения естественных мест обитания, а их количество восстанавливается крайне медленно из‑за позднего созревания и долгой жизни. Кстати, это также объясняет, почему нельзя есть красную рыбу – по крайней мере, некоторые виды.

Атлантический большеголов

Это долгоживущий хищник, который достигает половой зрелости только в возрасте 10–20 лет, что делает его крайне уязвимым к перелову. Из-за медленного роста и позднего размножения популяции этого вида восстанавливаются крайне долго, а чрезмерная добыча может привести к серьезным нарушениям экосистем и сокращению численности.

Какую рыбу вообще нельзя есть – рискованные виды

Теперь пройдемся по видам рыбы, употребление которых может быть вредно не только для их популяции, но и для здоровья человека.

Импортный сом

Контроль качества выращивания сома на зарубежных производствах может быть недостаточным, а в процессе нередко используются антибиотики и добавки, запрещенные в большинстве стран. Кроме того, транспортировка замороженной или охлажденной рыбы издалека увеличивает риск микробного загрязнения, а свежесть и вкус продукта при этом значительно страдают.

Акулы, скаты и морские лисицы

Когда ртуть попадает в океан из загрязнений, она превращается в метилртуть и постепенно накапливается в тканях рыбы: при этом чем выше трофический уровень вида, тем больше ее концентрация к моменту потребления человеком. В ряде исследований у акул, скатов и морских лисиц были обнаружены концентрации ртути и других металлов, превышающие допустимые нормы безопасности для употребления людьми.

К тому же эти хищники играют ключевую роль в поддержании баланса морских экосистем, поэтому их чрезмерное потребление может вылиться в исчезновение сотен видов.

Морской окунь

Морской окунь пользуется популярностью в кулинарии, однако не все его разновидности проходят надежную сертификацию, из-за чего в магазинах могут продаваться некачественные партии. В крайних случаях доходит до того, что когда организации проверяют, какая рыба вреднее всего для здоровья на полках магазинов, именно морской окунь занимает первое место по содержанию вредных примесей и паразитов.

Импортный камчатский краб

После запрета на импорт российских морепродуктов в 2022 году рынок претерпел значительные изменения. Происхождение продукции теперь особенно важно проверять, чтобы убедиться в легальности и безопасности товара.

Это объясняет, почему нельзя есть рыбу и другие морепродукты, импорт которых ограничен вследствие санкций – если вы видите их в супермаркете, скорее всего, это нелегальный продукт, который не проходил все необходимые проверки.

Осознанный выбор морепродуктов – это не только вопрос здоровья, но и вклад в сохранение океанических экосистем и устойчивость продовольственных ресурсов на будущее.

