Как распознать, что кто-то считает себя лучше всех: 5 главных признаков комплекса Бога

Такие люди никогда не признают ошибок, считают окружающих глупее себя и абсолютно не умеют сочувствовать.

Наглый, высокомерный, бездушный. Иногда нужно много слов, чтобы описать этого одного невыносимого человека. Человека, который на каждом шагу подчеркивает свое превосходство, ожидает восхищения и никогда не испытывает угрызений совести.

Между тем в психологической литературе можно найти понятие, которое исключительно точно объединяет в себе как минимум десяток отталкивающих черт – комплекс Бога, пишет Zwierciadło.

Комплекс Бога – это не клинический диагноз, а понятие, используемое в психологии для описания людей, проявляющих крайнее чувство превосходства, а также убежденность в собственной непогрешимости и исключительных привилегиях.

Видео дня

Поведение людей с комплексом Бога часто совпадает с поведением лиц с нарциссическим расстройством личности. Именно поэтому отношения с ними бывают исключительно трудными, токсичными и эмоционально истощающими.

Понимание механизмов их мышления и действий может помочь сохранить здоровую дистанцию, не дать себя заманипулировать и эффективнее защитить собственное психическое благополучие. К сожалению, таким человеком может оказаться начальник, подруга и даже мама.

1. Считает, что отличается от всех остальных

Человек с комплексом Бога убежден, что выделяется на фоне других практически во всем – в интеллекте, компетентности, опыте или морали. Такой человек может не говорить об этом прямо, но во время разговора от него можно услышать фразы в стиле:

"Мне трудно найти людей, которые действительно меня понимают",

"Мне всегда приходится все и за всеми переделывать",

"Я не люблю посредственность",

"Я человек, который видит больше",

"Меня трудно впечатлить",

"Ты бы этого не поняла".

Поначалу на подобные высказывания можно даже не обращать внимания. Однако через некоторое время их становится легко замечать, и приходит понимание, что за ними стоит нечто тревожное.

Дело в том, что человек с комплексом Бога не может удержаться от того, чтобы в более или менее скрытой форме не подчеркнуть свое превосходство, а также не уколоть окружающих. Принижение достижений и навыков других людей помогает поддерживать убежденность в собственной неординарности.

Если бы такому человеку пришлось столкнуться с фактом, что он не всегда прав, а люди из его окружения умнее или талантливее, это могло бы серьезно разрушить основы его идентичности и чувства безопасности.

2. Ожидает исключительного отношения

Человек с комплексом Бога убежден, что заслуживает большего, чем другие: лучшего отношения, специальных привилегий или отступления от правил. Когда о чем-то просит, то ожидает немедленного согласия и даже не допускает мысли, что кто-то может отказать. Когда у него самого нет желания выполнять данное обещание, он может без каких-либо угрызений совести или стыда найти для себя даже самое банальное оправдание.

Он ведет себя так, будто социальные и моральные нормы к нему просто не относятся. При этом, однако, считает себя хорошим и ценным человеком.

Что интересно, такой человек часто не осознает своего поведения полностью, поэтому, когда кто-то делает замечание, реагирует злостью или считает, что с ним обошлись несправедливо. Он может даже посчитать себя жертвой.

Однако это не мешает ему манипулировать и использовать других ради собственной выгоды. Его образ мышления полон парадоксов и противоречий, из-за чего в отношениях с ним легко начать сомневаться в собственных ощущениях и границах.

3. Проявляет высокомерие

Высокомерие – это преувеличенное чувство собственной важности, сочетающееся с пренебрежением к другим людям. Для человека с комплексом Бога высокомерие является естественным способом сообщения миру о своей мнимой исключительности.

Когда он чувствует угрозу, раздражение или недостаток признания, то может начать говорить покровительственным тоном, "строить гримасы", прерывать на полуслове, намеренно отводить взгляд или прямо ставить под сомнение чей-то характер или компетентность.

Другой формой высокомерия, которую часто использует человек с комплексом Бога, является показное подчеркивание своих достижений. Его цель – заставить других почувствовать себя менее важными, менее способными и менее ценными. Таким образом высокомерный человек заставляет окружающих стыдиться и выстраивает так называемое психологическое преимущество.

4. Не имеет эмпатии

Отсутствие эмпатии приводит к тому, что человеку с комплексом Бога трудно замечать эмоции, потребности и границы других людей. В результате он выстраивает в своей голове мир, в котором только его эмоции, проблемы и переживания имеют глубину и значение.

Он чрезмерно чувствителен к себе и почти совершенно нечувствителен к окружающим.

В отношениях он может быть равнодушен к чужим страданиям и склонен к манипуляциям. Что хуже всего, он обычно не способен увидеть зло, которое кому-то причинил, а угрызения совести для него – понятие абстрактное.

5. Страдает манией величия

Человек с комплексом Бога создает идеализированный, часто совершенно оторванный от реальности образ самого себя. Он видит себя не обычным человеком с недостатками и ограничениями, а гением, визионером, личностью, стоящей выше других.

Он может верить, что его способ мышления настолько "уникален", что большинство людей просто не способны его понять.

Даже неудачи, ошибки или критика редко заставляют его задуматься. Вину он возлагает на окружение, обычно на "завистников" или "идиотов", которые утянули его за собой вниз.

Ранее УНИАН сообщал про 11 вещей, за которые люди, родившиеся в 70-х и 80-х годах, больше не собираются извиняться.

Вас также могут заинтересовать новости: