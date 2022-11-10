Не стоит думать, что для утепления дома нужны огромные деньги.

С наступлением холодов многие задумываются о том, чем же лучше утеплить дом. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, когда во многих областях Украины отключают свет и нет возможности подогревать комнаты конвекторами. Возникает вопрос: Чем лучше утеплить дом снаружи? Один из вариантов - камыш. Им утеплялись наши предки, а сейчас метод получил более современную вариацию.

В этой статье вы узнаете, как работает утепление дома зимой камышом. УНИАН расскажет, можно ли зимой утеплять дом снаружи и как это сделать быстро и просто.

Когда лучше всего утеплять стены снаружи дома

Многие владельцы домов задумываются об утеплении, но никак не могут определиться с датой начала работ. Когда можно утеплять дом? Эксперты считают, что наиболее удачным временем для утепления дома является период с апреля по сентябрь. Однако ситуации бывают разными. Порой спасаться от холода нужно срочно, не дожидаясь весны. Можно ли утеплять дом в мороз? Утепление дома зимой кажется многим невозможным и сложным. На самом деле все реально, важно лишь учитывать, что проводить работы лучше в дни, когда не будет дождя или снега.

Видео дня

Камыш для утепления: в чем суть

Утепление дома зимой камышом - простой и бюджетный способ защитить свое жилище от холода. Народные умельцы вот уже несколько лет подряд возрождают эту технику, усовершенствуя ее современными методами. Так, из камыша можно сделать специальные плиты. Для этого нужно просушить камыш, а затем снять со стебля листья. Внутренние полости стебля важно почистить, удалив перегородки и пленки. Затем очищенные стебли нужно укладывать слоями, плотно прижимая друг к другу металлическими скобами.

Из камыша можно делать панели, формируя квадратные "плитки", которые затем легко крепить на стены. Важно закрыть камыш сайдингом, ведь без "крышки" стебли быстро рассохнутся или же в них заведутся мыши. Камыш - отличный вариант. С ним утеплением дома своими руками не сильно "ударит по карману", а результат вас приятно удивит.

Камыш отлично держит тепло, дает дополнительную звукоизоляцию и практически ничего не стоит. Единственное, камыш быстро воспламеняется. Однако эту проблему легко устранить, если обработать стебли специальными растворами, которые сделают его практически огнеупорным.

Чем еще можно утеплить дом

Чем лучше утеплить дом снаружи? Все зависит от вашего бюджета и того, какой именно дом нужно защитить от холода. Если вы не хотите "возиться" с камышом, то вам подойдут другие методы. В любом строительном магазине вам без труда расскажут, чем утеплить дом снаружи недорого. Чаще всего, стены домов обшивают такими материалами:

минеральная вата,

пеноласт

пенополиуретан,

термопанели (слой пенопласта и готовая отделка).

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, однако результат будет один - ваш дом станет теплым. Минеральную вату легко крепить, а пенопласт является довольно бюджетным вариантом, пенополиуретан заливается между стенами, а термопанели точно понравятся тем, кто хочет все сделать быстро и без лишних "телодвижений".

Утепление дома: в чем выгода

Если вы все еще не знаете, что будет если утеплить дом изнутри, помимо того, что вы перестанете мерзнуть, то вас ждут приятные "бонусы". Так, утепленный дом куда проще отапливать, он держит тепло, а потому счета за коммуналку в зимнее время вас не будут огорчать. Утепление дома снаружи также подойдет тем, кто уже сделал ремонт внутри, но задумался о дополнительных мерах защиты от зимнего холода.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как пользоваться туристической газовой плитой.

Вас также могут заинтересовать новости: