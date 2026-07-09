В США мужчина наткнулся на странное кладбище автомобилей, обернутых в красную пленку

Есть причина, почему эти автомобили хранят именно так.

Мужчина обнаружил в Оклахоме кладбище автомобилей, все из которых обернутые в красную пленку. Выяснилось, что увозить их запрещено, и на это есть причины, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Auto Auction Rebuilds посетил это кладбище автомобилей и объяснил, почему их оставляют в этом месте и заворачивают в красную пленку. Он подчеркнул, что увозить автомобили отсюда запрещено, а в противном случае не удастся обойтись лишь предупреждением.

Блогер рассказал, что автомобили хранятся на этом автомобильном кладбище таким образом, так как они находится в процессе обработки страхового случая компанией Insurance Auto Auctions. Пленку накладывают так, чтобы надежно изолировать автомобиль с целью сохранения улик, предотвращения кражи запчастей и защиты от погодных условий.

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Кроме того, красная пленка означает, что автомобили, как правило, находятся под следствием, и только сотрудники полиции, а иногда и страховые инспекторы, имеют право заглянуть внутрь.

В пустыне в США годами стоят 350 000 автомобилей Volkswagen и Audi

Ранее в Supercar Blondie рассказали, что в пустыне Мохаве в США стоят брошенными 350 000 автомобилей Volkswagen и Audi. Автомобили покрываются пылью уже около десяти лет.

Эти автомобили поместили туда ещё в 2015 году во время скандала с выбросами "Дизельгейт". Тогда концерн Volkswagen AG получил уведомление о нарушении от Агентства по охране окружающей среды США.

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