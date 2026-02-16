Зубастые строители: зачем бобры возводят плотины и как они это делают

Плотины обычно не встречаются в больших реках и ручьях.

Бобры являются полуводными животными и чувствуют себя наиболее безопасно в глубокой воде. Одним из наиболее известных фактов об этих животных является их склонность строить плотины. В BBC Wildlife Magazine рассказали, зачем бобры это делают.

Отмечается, что бобры предпочитают, чтобы вход в их жилище или нору был погружен под воду. Именно поэтому, если бобры живут в районе с колебаниями уровня воды, они строят плотину, чтобы создать глубокий пруд. Плотины обычно не встречаются в больших реках и ручьях, так как глубина воды там достаточна.

В издании добавили, что глубина пруда определяется высотой плотины. Звук воды, стекающей по ее самой низкой точке, сигнализирует бобрам о том, где необходимо заделать и поднять барьер.

После заделки плотины уровень воды слегка поднимается, после чего она толкается на следующую самую низкую точку, которая затем также заделывается. Спустя время бобровые плотины увеличиваются в длину и высоту и в некоторых случаях могут превратиться в огромные сооружения, подчеркнули в издании.

Интересно то, что самцы и самки бобров строят плотины с помощью своих детенышей. Они инстинктивно знают, что делать.

Когда бобры перекрывают быстротечный ручей, они строят плотину от берегов, укладывая палки параллельно течению, а не перпендикулярно ему, отметили в издании. Со временем канал сужается до тех пор, пока бобры не смогут окончательно перекрыть проход.

Кроме того, бобры строят плотины практически из всего, что найдут на месте. Чаще всего они используют ветки деревьев.

Если же бобры сталкиваются с недостатком материала для своей плотины, они могут валить и рубить небольшие деревья с помощью своих острых зубов. В издании добавили, что иногда бобры даже используют кирпичи, куски бетона и столбы забора, чтобы заделывать свои плотины.

Бобры за два дня построили плотину там, где люди не смогли этого сделать

Ранее Money.pl писало, что в Польше бобры построили несколько плотин на охраняемой природной территории, восстановив природный, заболоченный ландшафт местности, быстрее, чем люди, которые разработали проект о восстановлении местной реки Клабавы еще в 2018 году..

Администрация заповедника планировала провести работы по восстановлению экосистемы и уже получила необходимые разрешения, однако животные справились с этим самостоятельно.

Зоолог Иржи Влчек рассказал, что один бобр может построить плотину за одну или максимум две ночи. Он отметил, что людям понадобится на это больше времени, так как необходимо получить все разрешения и найти на это деньги.

