Неизвестные разрушили бобровую плотину: реакция животных удивила лесников

Лесные службы вкладывают много денег в проекты по удержанию воды, тогда как бобры выполняют ту же работу совершенно бесплатно.

В польском лесничестве неизвестные разрушили одну из бобровых плотин в попытке прогнать животных. Но это обернулась неожиданным результатом - бобры не только не покинули территорию, но и построили сразу 7 новых плотин.

Как сказали местные лесники, благодаря этому образовался большой водоем, который помогает удерживать влагу в лесу и способствует улучшению экосистемы, пишет Zielona.interia.

По словам лесничего Адама Йозьвяка, такие природные гидротехнические сооружения позволяют сохранять воду, не давая ей быстро уходить в реки и далее в Балтийское море. Он отметил, что лесные службы вкладывают значительные средства в проекты по удержанию воды, тогда как бобры выполняют ту же работу совершенно бесплатно.

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Другой лесничий Яцек Щепаник также подчеркнул пользу животных для природы. По его словам, бобровые плотины помогают создавать естественные резервуары воды, что особенно важно в периоды засухи.

Несмотря на очевидную пользу, бобры нередко становятся причиной недовольства людей. В частности, фермеры жалуются на подтопление полей, а в городах животные повреждают деревья в парках. Однако в лесах бобры приносят больше пользы, чем вреда.

По данным экологов, благодаря своим плотинам бобры способны удерживать до 70 млн кубометров воды.

Для чего бобры строят плотины

Бобры строят плотины для повышения уровня воды возле своих нор и защиты входов в жилища. В поисках пищи они могут ежегодно валить до 200 деревьев.

Лесники признают, что животные иногда уничтожают молодые деревья, высаженные людьми, однако считают их вклад в сохранение водных ресурсов значительно более ценным.

Другие новости о бобрах

Недавно экологи рассказали, зачем бобры строят плотины и как они это делают. Они отметили, что когда бобры перекрывают быстротечный ручей, они строят плотину от берегов, укладывая палки параллельно течению, а не перпендикулярно ему, отметили в издании. Со временем канал сужается до тех пор, пока бобры не смогут окончательно перекрыть проход.

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