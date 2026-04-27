Один из трёх сохранившихся в мире: исторический бомбардировщик США обретет вторую жизнь

В США начали масштабную реставрацию легендарного самолета B-24 Liberator, который более 30 лет находился на авиабазе Барксдейл, сообщает издание SlashGear.

Известно, что этот самолет был самым продуктивным союзным бомбардировщиком Второй мировой войны. Несмотря на то, что в свое время было изготовлено более 18 000 таких машин, сегодня в распоряжении ВВС США осталось лишь три подобных экземпляра. Один из них, имеющий собственное имя "Руперт Ру II", вскоре обретет новую жизнь.

Процесс восстановления обещает быть сложным и длительным. Согласно имеющимся данным, во время реставрации B-24 будет почти полностью разобран и перекрашен.

"Поиск деталей для самолета, которому более 80 лет, вероятно, будет нелегким делом", – отмечают эксперты, поскольку боеспособные модели были оснащены десятью пулеметами и специальной турелью.

По мнению специалистов, особого внимания требуют и внутренние системы. Хотя самолет больше не поднимется в небо, его четыре двигателя Pratt & Whitney R-1830 будут осмотрены, чтобы хорошо выглядеть на экспозиции.

В свое время эти агрегаты обеспечивали "суммарную мощность 4 800 лошадиных сил и максимальную скорость 303 мили в час".

После завершения работ обновленный гигант сменит место жительства. Как отмечается в публикации, Consolidated B-24 Liberator станет частью экспозиции Национального музея Могучей Восьмой Воздушной Армии в Джорджии, где займет почетное место рядом с другой легендой – B-17 Flying Fortress.

