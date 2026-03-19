Мужчина купил автомойку и обнаружил внутри стен 'безумный' клад (фото)

Он с легкостью компенсировал траты на ремонт.

Житель Оклахомы, США, купил подержанную автомойку, и во время ремонта обнаружил спрятанный в ее стенах огромный клад. Как пишет supercarblondie.com, ютубер StephentheInvestor решил потратить средства на реконструкцию приобретенной автомойки, которая предусматривала полную разборку стен и демонтаж старых систем хранения монет клиентов. Эти хранилища были частью устаревшей платежной системы, где монеты падали по трубкам в ящики для сбора.

Во время первоначальной реконструкции он не стал их демонтировать, потому что это было слишком хлопотно. На этот раз избежать этого было невозможно, Однако все неудобства окупились почти сразу.

Когда рабочие разрушили одно из старых хранилищ, оттуда посыпались монеты, и не просто несколько пенни, а целые горы мелочи. Вместо того чтобы попасть в счетчик, монеты упали в сторону и скопились внутри стен.

Монеты были смешаны с бетонными обломками, пылью и грязью, и потребовались часы сортировки, мытья и сушки, прежде чем их можно было посчитать. После того, как все было рассортировано, общее количество оказалось ошеломляющим.

Почти 6000 монет принесли мужчине чуть меньше 1500 долларов. А если добавить сотни найденных долларовых монет, то общая сумма найденных сокровищ приблизится к 2000 долларов.

В конце концов, неожиданный доход помог компенсировать затраты на ремонт, которые составляли тысячи долларов за каждый бокс. А поскольку еще остались старые хранилища, которые нужно демонтировать, у него есть шанс найти еще больше спрятанных сокровищ.

Ранее УНИАН рассказывал о похожей счастливой случайности.

