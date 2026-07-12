Мужчина заказал Bugatti из Китая за 30 тысяч долларов: после распаковки он рассмеялся

Блогер рассказал, что он разочарован, но придумает, что сделать с этим "автомобилем".

Житель Вирджинии спустя четырех месяцев ожидания получил китайскую копию гиперкара Bugatti с Alibaba за 30 000 долларов. Он сильно рассмеялся, когда увидел, что ему прислали, пишет Supercar Blondie.

YouTube-блогер Картер Шерер в одном из своих видео рассказал, что заказал гиперкар Bugatti Veyron из Китая. Он прекрасно понимал, что получить что-либо, связанное с Bugatti, за 30 000 долларов практически невозможно, однако решил рискнуть.

Сперва все выглядело довольно неплохо. Ящик был достаточно большим, чтобы вместить автомобиль.

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После долгой и кропотливой работы по извлечению десятков гвоздей товар предстал перед блогером во всей своей красе. Как оказалось, это была низкокачественная копия Bugatti Veyron. Более того, даже передней решётки Bugatti в форме подковы нигде не было видно, а на месте логотипа была обычная наклейка.

Дверей не было, а шины оказались пластиковыми макетами. Затем мужчина окончательно убедился, что эта копия была сделана почти полностью из пенопласта.

"Как ютубер, я буду настроен оптимистично и постараюсь придумать, что-нибудь классное сделать с этим", - сказал блогер.

Супруги купили китайский мини-экскаватор

Ранее пара из Франции приобрела китайский мини-экскаватор, надеясь, что он поможет им в проекте по реставрации французского шато. Однако вскоре они начали опасаться, что эта покупка может оказаться большой ошибкой.

Доставка экскаватора заняла семь месяцев, но в конце концов он прибыл во Францию. Почти сразу пара столкнулась с первой проблемой - в комплекте не было инструкции по сборке крыши, а прилагавшиеся винты оказались не того размера.

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