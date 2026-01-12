Американец купил дешевый китайский суперкар и сильно удивился тому, что получил (видео)

Мужчина был разочарован тем, что ему прислали из Китая.

Американский блогер заказал китайский спортивный электромобиль Qiantu K50 за 31 000 долларов. Он был сильно удивлен тем, что ему доставили на самом деле, пишет Supercar Blondie.

Блогер с ником The Inja рассказал, что решил рискнуть и заказать электромобиль у частного продавца. Он отметил, что китайские автомобили в последние годы стали значительно качественнее, что побудило его пойти на такой риск, несмотря на подозрительно низкую цену по сравнению с другими спортивными автомобилями.

Мужчина поделился, что заплатил за автомобиль 31 000 долларов, а также еще 9000 долларов налогов. Доставка электромобиля заняла восемь месяцев, сопровождавшихся постоянными переговорами с таможней.

Блогер начал подозревать, что что-то не так, когда заметил, что вес доставленного автомобиля был на 400 кг меньше заявленного. Увидев ящик, он сразу понял, что получил не то, что заказывал.

Внутри ящика находился очень маленький электрокар, который совсем не похож на Qiantu K50.

"Я думал, что сегодня увижу электрический суперкар, а получил вот что... Какой-то розовый веселый Хаммер или что это за чертовщина такая. Это было мгновенное чувство полного разочарования", - сказал блогер.

В другом своем видео мужчина поделился, что пытался вернуть свои деньги. Продавец предложил вернуть почти полную сумму за покупку, но только, если блогер удалит видео.

The Inja решил не удалять видео и оставить электрокар себе. Он поделился, что собирается модифицировать этот автомобиль в будущем.

Мужчина купил дешевый китайский электрокар и рассказал, что с ним произошло за 18 месяцев

Ранее блогер Майка Толл купил китайский электрический пикап всего за 2000 долларов. Он рассказал, о том, что произошло с автомобилем спустя 18 месяцев.

По словам Толла, пикап не разочаровал его. Он поделился, что автомобиль справлялся со всеми своими задачами и ни разу не сломался.

Блогер отметил, что этот пикап не разрешен для движения по дорогам общего пользования. Именно поэтому этот автомобиль нельзя использовать как основной.

