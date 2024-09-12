Не стоит путать поэтический язык с повседневным, говорит специалист.

В украинском языке широкий водяной поток, текущий на местности, называют "річка". Но также люди иногда употребляют и слово "ріка" для обозначения того же водяного потока. Языковед Александр Авраменко объяснил, являются ли равнозначными эти понятия.

"На карте мы показываем не "ріку", а "річку". Это ошибочное мнение, что "ріка" - большая, а "річка" - маленькая. Хоть большая, хоть маленькая, а все равно - річка. Маленькую реку называют "невелика річка" или "невеличка річка". Как в народной песне "Тече річка невеличка з вишневого саду", - объясняет языковед.

Вместе с тем Авраменко отмечает, что слово "ріка" в украинском языке таки существует, но используют его не в бытовом общении, а в литературе.

"Слово "ріка" используют мастера слова для создания высокого стиля, торжественности, выражая свой подъем. Например, у Николая Зерова: "Ріки текли молоком, струменіли скрізь нектаром ріки". Так что в разных жизненных ситуациях используем слово "річка", а "ріки" пусть прославляют поэты", - объяснил языковед.

Другие интересные советы от Александра Авраменко

Как писал УНИАН, "напильник" на украинском правильно называть "напилок" или "терпуг". Авраменко подчеркнул, что использовать можно оба эти слова, в зависимости от того, какое кому нравится.

Таком мы рассказывали, как сказать "челюсть" на украинском. Языковед привел правильный вариант.

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