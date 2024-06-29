Заслуженный работник образования Украины, автор учебников по украинскому языку, языковед - доцент Александр Авраменко объяснил, что такое ятка на украинском и "чарунка", а также сказал, как в нашем языке грамотно называть инструмент, который в русском называется "напильник".
"Чарунка" - это ячейка, поделился интересной информацией эксперт во время эфира программы "Сніданок з 1+1". "...это слово ("чарунка", - Ред.) незаслуженно забыто, а в языке оно живет издавна", - отметил педагог.
Языковед также объяснил, что называют "яткой" в украинском языке. Эксперт отметил, что это легкое сооружение для временной торговли. Еще Авраменко рассказал, как правильно называть "напильник" на украинском языке. Эксперт подчеркнул, что в родном языке этот инструмент имеет два названия:
- "напилок";
- "терпуг".
"Используйте то, которое вам больше нравится", - добавил учитель.
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Александр Авраменко ранее объяснил, как "не по себе" правильно сказать на украинском языке. Языковед подчеркнул, что вместо фразы, скалькированной из русского языка, можно сказать "ніяково".