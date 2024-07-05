Педагог подчеркнул, что "веки" на украинском грамотно называть веки.

Не все знают, как сказать на украинском правильно "виски, скулы, веки, челюсть" и именно поэтому используют эти слова, заимствованные из русского языка.

Правильные названия частей тела на нашем языке назвал доцент-языковед, автор учебников по украинскому языку, заслуженный работник образования нашего государства Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1".

Эксперт отметил, что выпуклая кость, которая находится между верхней челюстью и глазом называется "вилиця". Именно такое слово в нашем языке правильно использовать вместо кальки "скулы". Языковед подчеркнул, что в значении части тела на украинском грамотно говорить не "челюсть", а "щелепа".

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"Между прочим, "челюстями" в украинском языке называют выход кухонной печи - такое отверстие дугообразной формы", - добавил педагог. Учитель также сказал, что "виски" на украинском грамотно называть "скроні", а "веки" - "повіки".

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Ранее Александр Авраменко рассказал, что "напильник" на украинском правильно называть "напилок" или "терпуг". Учитель подчеркнул, что использовать можно оба эти слова, в зависимости от того, какое кому нравится.

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