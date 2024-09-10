В Варшаве уровень воды в реке составил всего 22 см, при том ,что обычно он достигает 105-250 см.

Уровень самой длинной реки Польши, Вислы, упал до рекордно низкого уровня. В результате этого в Варшаве обнажились песчаные отмели, а река стала настолько мелкой, что на одном из участков ее теперь могут вброд пересекать животные. Об этом сообщает Reuters.

По данным службы мониторинга изменения климата Европейского союза, в северном полушарии было самое жаркое лето с момента начала ведения учета. Это привело к засухам во многих районах.

Как сообщается, в Варшаве уровень воды в реке составил всего 22 см. Предыдущий рекордно низкий уровень составлял 26 см в 2015 году. Глубина реки в Варшаве обычно достигает 105-250 см.

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"Не было осадков, были высокие температуры, что означает высокое испарение, но в то же время теплые зимы. Это означало отсутствие оттепели, поэтому не было восстановления ресурсов, поверхностных и грунтовых вод", - пояснили в Польском институте метеорологии и водного хозяйства.

Местные репортеры даже сняли на видео лося, который смог перейти с одного берега на другой примерно в 60 км от Варшавы.

Наводнения во Вьетнаме поглотили дома, мосты и поля

Пока Польша страдает от засухи, Вьетнам борется с тайфуном "Яги". Мощный ветер и проливные дожди привели к оползням и наводнениям на севере страны. Стихия уже унесла жизни 65 человек, а еще 39 жителей пропали без вести. Несколько рек поднялись до тревожных уровней, из-за чего деревни и жилые районы оказались затопленными. Наводнения уже уничтожили почти 7% рисовых полей на севере Вьетнама.

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