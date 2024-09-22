Единственный российский авианосец годами стоит на ремонте, поэтому на первый взгляд ситуация выглядит правдоподобной.

По крайней мере некоторые моряки с единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" могут участвовать в боях на фронте в Украине. Однако это не означает, что весь экипаж "списали" в пехоту и отправили в "мясные штурмы".

Несколько дней назад аналитики, которые следят за ситуацией в российско-украинской войне, обратили внимание, что в составе российской армии существует механизированный батальон "Фрегат", который частично или полностью состоит из моряков военного флота РФ. В частности там фигурировали и моряки с "Кузнецова".

Украинский военно-аналитический портал Defense Express, не отрицая самого факта существования такого батальона, предостерегает от необоснованных далеко идущих выводов из этого. Например, некоторые уже предполагают, что российское командование списало в пехоту весь экипаж единственного авианосца.

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"Начнем с того, что сейчас понятие "экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" может быть совсем условное. Поскольку, как утверждают сами рашисты, экипаж этого корабля в количестве 1900 человек на самом деле был расформирован еще в 2017 году", - отмечает издание.

Поскольку российский "авианосец" годами находится в ремонте, членам экипажа действительно могли сделать "предложение" немного повоевать в Украине за бешеные деньги. И некоторые могли соблазниться на это предложение.

"Другими словами - моряки с "Кузнецова" сейчас действительно могут воевать против наших бойцов на поле боя, численности экипажа этого корабля должно хватить даже на несколько батальонов, но это все отнюдь не означает, что рашисты "списали на берег" как пехоту прямо весь личный состав своего единственного авианосца", - отмечают аналитики.

"Космическая пехота" россиян

Как писал УНИАН, Россия стала первой страной мира, у которой появилась "космическая пехота". Это произошло после того, как в "штурмовики" начали записывать высококвалифицированный персонал Военно-космических сил РФ, в частности техников с аэродромов. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного оппозиционным изданием "Важные истории".

Также мы рассказывали, что Путин нарушил "неписаное соглашение" с российским народом, которое сложилось после Чеченских войн - не посылать на войну срочников. Теперь их активно используют в Курской области, где они попадают в плен и погибают.

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