Редчайший голубой бриллиант продан за $8 млн (фото)

Один из редчайших в мире драгоценных камней - голубой бриллиант весом 6,04 карата продан в Гонконге на аукционе "Сотбис" (Sotheby`s) за рекордную сумму - более 8 миллионов долларов, пишет во вторник британская газета Daily Mail.

На торгах был установлен рекорд стоимости за один карат, цена которого составила около 1,3 миллиона долларов, побив, таким образом, предыдущий рекорд 20-летней давности, когда был продан красный алмаз "Hancock Red", цена одного карата которого составляла 900 тысяч долларов.

Покупателем голубого алмаза, который выставил на торги частный коллекционер из Азии, оказалась английская компания Moussaieff Jewellers, специализирующаяся на покупке редких и дорогих драгоценных камней и ювелирных изделий, отмечает РИА Новости.