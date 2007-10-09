Редчайший голубой бриллиант продан за $8 млн (фото)
08:07, 09 октября 2007Курьёзы
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Рекорд стоимости за один карат
|Фото Reuters
На торгах был установлен рекорд стоимости за один карат, цена которого составила около 1,3 миллиона долларов, побив, таким образом, предыдущий рекорд 20-летней давности, когда был продан красный алмаз "Hancock Red", цена одного карата которого составляла 900 тысяч долларов.
Покупателем голубого алмаза, который выставил на торги частный коллекционер из Азии, оказалась английская компания Moussaieff Jewellers, специализирующаяся на покупке редких и дорогих драгоценных камней и ювелирных изделий, отмечает РИА Новости.
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