Прокурор решил, что «Разговор об этом» для школьников - эротическая книга

Прокуратура Сторожинецкого района Черновицкой области во время проверки выявила в книжном магазине в райцентре Сторожинец книги, которые отнесли к продукции эротичного характера. Предписанием прокурора района книги из продажи были изъяты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает областная газета «Молодий буковинець». Книгами, которые прокуратура назвала «продукцией сексуального и эротического характера», оказались «Рисунок. Женская обнаженная натура» и «Рисунок. Мужская обнаженная натура» Джованни Чиварди из серии «Классическая библиотека художника», а также «Гламурная Камасутра».

По мнению прокурора района, изображения, обложки и содержание этих книг «содержат элементы эротического характера, а, следовательно «должны быть герметически упакованы, содержать специальную маркировку, и запрещены к продаже несовершеннолетним».

По словам владельца книжного магазину Василия ДРОНЯКА, в магазин без предупреждения пришел человек, который представился помощником прокурора, и стал требовать убрать эротические книги с полок.

«Прокурор также требовал забрать книгу «Откровенный разговор об этом». Но я объяснил ему, что она написана для детей школьного возраста о половом воспитании», - добавил В.ДРОНЯК.

В общей сложности работники правоохранительных органов заставили убрать с полок семь книг, а продавца написать объяснительную записку.