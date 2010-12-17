На Лесной массив столицы пожалует сам Святой Николай

Помощником Святого Николая стал Социальный центр «Перспектива - Фокстрот»

19 декабря в 14.30 на Лесной массив столицы пожалует сам Святой Миколай!

По этому случаю на площади возле кинотеатра «Россия» состоится веселый праздник и торжественное открытие «перспективной» елки. В празднике примут участие творческие коллективы Центра детского и юношеского творчества Деснянского района.

Детвору и взрослых ожидает театрализованное представление при участии Святого Николая. А также награждение победителей конкурса на собственноручно сделанное украшение для «перспективной» елки и еще множество интересных развлечений и конкурсов.

Чтобы каждый из детворы получил приветствие и подарок, Святому Николаю будут помогать Председатель ГО «Социальный центр «Перспектива-Фокстрот» Геннадий Выходцев и активисты этой организации.

Накануне праздника, 18 декабря, дети из малообеспеченных и многодетных семей смогут посетить благотворительный сеанс фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Рассвета». Где напишут пожелания Святому Николаю и вместе с помощниками Святого МНколая из ГО «Перспектива-Фокстрот» положат их в сумку, которая будет висеть на елке.

Традиция присоединения благотворителей к рядам помощников Святого Николая является распространенной во всем мире. Новые помощники Святого Николая из Социального центра «Перспектива-Фокстрот» с удовольствием распространяют этот прекрасный опыт в Украине.

Праздник Николая продолжает ряд мероприятий, которые поддержал «Социальный центр «Перспектива-Фокстрот» на столичном микрорайоне Лесной к Новогодним праздникам. Праздник состоится возле кинотеатра «Россия» ул. Милютенко, 19. Телефон для дополнительной информации и аккредитации – 093-461-43-99.