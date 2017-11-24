На заседании польского Сейма Качиньского поймали за чтением "Атласа котов" (фото, видео)
15:09, 24 ноября 2017Курьёзы
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Камеры зафиксировали момент, на котором Качиньский увлечен чтением книги о котах.
Качиньский на заседании сейма / twitter.com/MarzenaSuchan
Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на заседании Сейма рассматривал "Атлас котов". Об этом сообщает портал Onet.pl.
Как отмечает издание, не все заинтересованы важными голосованиями.
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"Камеры зафиксировали момент, на котором глава ПиС Ярослав Качиньский во время заседания читает "Атлас котов", - отмечает издание.
Как сообщают польские журналисты в Twitter, "Атлас котов" – это приложение к журналу "Факт".
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