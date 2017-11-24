На заседании польского Сейма Качиньского поймали за чтением "Атласа котов" (фото, видео)

Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на заседании Сейма рассматривал "Атлас котов". Об этом сообщает портал Onet.pl.

Как отмечает издание, не все заинтересованы важными голосованиями.

Читайте такжеВ Киеве обнаженный мужчина "шел в церковь" (видео 21+)

"Камеры зафиксировали момент, на котором глава ПиС Ярослав Качиньский во время заседания читает "Атлас котов", - отмечает издание.

Как сообщают польские журналисты в Twitter, "Атлас котов" – это приложение к журналу "Факт".

Ранее сообщалось, что Путин уронил стул Эрдогана.