На заседании польского Сейма Качиньского поймали за чтением "Атласа котов" (фото, видео)

15:09, 24 ноября 2017
Курьёзы
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Камеры зафиксировали момент, на котором Качиньский увлечен чтением книги о котах.

Качиньский на заседании сейма / twitter.com/MarzenaSuchan

Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на заседании Сейма рассматривал "Атлас котов". Об этом сообщает портал Onet.pl.

Как отмечает издание, не все заинтересованы важными голосованиями.

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"Камеры зафиксировали момент, на котором глава ПиС Ярослав Качиньский во время заседания читает "Атлас котов", - отмечает издание.

Как сообщают польские журналисты в Twitter, "Атлас котов" – это приложение к журналу "Факт".

Ранее сообщалось, что Путин уронил стул Эрдогана.

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Теги: #Качиньский читал про котов#коты Качиньского#польский Сейм