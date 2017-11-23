Снова оконфузился: Путин уронил стул Эрдогана (видео)

Президент России Владимир Путин по завершению переговоров в Сочи уронил стул президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Этот момент попал видео. На нем видно, как лидеры трех стран - Ирана, Турции и России - встали после заявления, после чего Путин подошел к Эрдогану, чтобы пожать ему руку, отодвинул его стул, но тот упал.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на переговорах в Минске с президентом России Владимиром Путиным произошел конфуз: Лукашенко не дал ему сесть за стол, "заблокировав" стул.