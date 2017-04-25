Котокалипсис: в РФ попытались усадить перед камерой 10 своих питомцев (видео)

Москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, решил усадить своих питомцев перед камерой.

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Об этом пишет "Медуза".

Но он не учел, что кошек 10, а рук у него всего две. И пока мужчина ловил одних котят, другие успевали отползти в сторону.