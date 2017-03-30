Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду: в соцсетях высмеяли неудачный бюст футболиста в аэропорту Мадейры

09:39, 30 марта 2017
Курьёзы
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В соцсетях пользователи напомнили, что это не первая неудачная статуя известного футболиста.

В соцсетях пошутили с неудачного бюста футболиста / twitter.com/Footy_Jokes

На малой Родине известного футболиста Криштиану Роналду – острове Мадейра, где накануне назвали в его честь аэропорт, установили неоднозначный бюст спортсмена.

Скульптура имеет мало схожего с футболистом. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на такой промах и взорвались шутками по этому поводу.

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«Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду»

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Напомним, португальские власти решили присвоить аэропорту неподалеку от города Фуншал на острове Мадейра имя знаменитого уроженца – нападающего "Реала" и сборной страны Криштиану Роналду.

В городе уже есть бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, которые работают под брендом CR7, который является известным прозвищем футболиста. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.

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Теги: #Роналду#статуя