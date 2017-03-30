Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду: в соцсетях высмеяли неудачный бюст футболиста в аэропорту Мадейры

На малой Родине известного футболиста Криштиану Роналду – острове Мадейра, где накануне назвали в его честь аэропорт, установили неоднозначный бюст спортсмена.

Скульптура имеет мало схожего с футболистом. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на такой промах и взорвались шутками по этому поводу.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay — Footy Jokes (@Footy_Jokes) March 29, 2017

«Новая статуя выглядит точь-в-точь как он сам»

«Нарисуйте себя перед катастрофой»

Es impresionante ver la evolución de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/5AiGA1PmRb — Dani Bordas (@DaniBordas) March 29, 2017

«Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду»

For a very handsome man, Ronaldo has had some appalling luck with statue-makers pic.twitter.com/M74YEDng4c — Tom Williams (@tomwfootball) March 29, 2017

«Роналду имеет ужасные статуи, как для очень красивого мужчины»

Напомним, португальские власти решили присвоить аэропорту неподалеку от города Фуншал на острове Мадейра имя знаменитого уроженца – нападающего "Реала" и сборной страны Криштиану Роналду.

В городе уже есть бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, которые работают под брендом CR7, который является известным прозвищем футболиста. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.