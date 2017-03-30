Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду: в соцсетях высмеяли неудачный бюст футболиста в аэропорту Мадейры
В соцсетях пользователи напомнили, что это не первая неудачная статуя известного футболиста.
На малой Родине известного футболиста Криштиану Роналду – острове Мадейра, где накануне назвали в его честь аэропорт, установили неоднозначный бюст спортсмена.
Скульптура имеет мало схожего с футболистом. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на такой промах и взорвались шутками по этому поводу.
The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay— Footy Jokes (@Footy_Jokes) March 29, 2017
«Новая статуя выглядит точь-в-точь как он сам»
March 29, 2017
«Нарисуйте себя перед катастрофой»
Es impresionante ver la evolución de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/5AiGA1PmRb— Dani Bordas (@DaniBordas) March 29, 2017
«Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду»
For a very handsome man, Ronaldo has had some appalling luck with statue-makers pic.twitter.com/M74YEDng4c— Tom Williams (@tomwfootball) March 29, 2017
«Роналду имеет ужасные статуи, как для очень красивого мужчины»
Cristiano Ronaldo hecho de Madeira #Cristiano#CristianoRonaldopic.twitter.com/9XiB9p7pS8— Motxo (@GatoMotxo) March 29, 2017
Sloth Airport #CristianoRonaldopic.twitter.com/wy7WQ1v7Mo— Ross Brierley (@RossBrierley) March 29, 2017
Напомним, португальские власти решили присвоить аэропорту неподалеку от города Фуншал на острове Мадейра имя знаменитого уроженца – нападающего "Реала" и сборной страны Криштиану Роналду.
В городе уже есть бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, которые работают под брендом CR7, который является известным прозвищем футболиста. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.