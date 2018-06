Впечатляющая эволюция Криштиану Роналду: в соцсетях высмеяли неудачный бюст футболиста в аэропорту Мадейры

На малой Родине известного футболиста Криштиану Роналду – острове Мадейра, где накануне назвали в его честь аэропорт, установили неоднозначный бюст спортсмена.

Скульптура имеет мало схожего с футболистом. Пользователи соцсетей тут же отреагировали на такой промах и взорвались шутками по этому поводу.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay