Декоммунизация коснулась фасадов зданий: в Харькове мозаику с Лениным "закатали" в цемент (фото)

16:45, 13 мая 2016
Общество
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В Харькове продолжают убирать советскую символику. 

Ленин / Фото: Е. Ткаченко

Об этом сообщает "Сегодня".

На этот раз декоммунизация коснулась и фасадов зданий. Так, возле Физико-технического института низких температур по проспекту Науки, 47, выросли строительные леса, и рабочие с помощью цемента маскируют огромное панно "Ленин и наука".

Ленин / Сегодня

Мозаику с Ильичом в центре около полувека назад выполнил художник Сергей Светлорусов, который, к слову, был одним из авторов Монумента в честь провозглашения советской власти в Украине, демонтированного с площади Конституции пять лет назад.

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