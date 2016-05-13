Декоммунизация коснулась фасадов зданий: в Харькове мозаику с Лениным "закатали" в цемент (фото)
16:45, 13 мая 2016Общество
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В Харькове продолжают убирать советскую символику.
Мозаику с Ильичом около полувека назад выполнил художник Сергей Светлорусов / Фото: Е. Ткаченко
Об этом сообщает "Сегодня".
На этот раз декоммунизация коснулась и фасадов зданий. Так, возле Физико-технического института низких температур по проспекту Науки, 47, выросли строительные леса, и рабочие с помощью цемента маскируют огромное панно "Ленин и наука".
Рабочие с помощью цемента закатали мозаику "Ленин и наука". / Сегодня
Мозаику с Ильичом в центре около полувека назад выполнил художник Сергей Светлорусов, который, к слову, был одним из авторов Монумента в честь провозглашения советской власти в Украине, демонтированного с площади Конституции пять лет назад.
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