Декоммунизация коснулась фасадов зданий: в Харькове мозаику с Лениным "закатали" в цемент (фото)

Об этом сообщает "Сегодня".

На этот раз декоммунизация коснулась и фасадов зданий. Так, возле Физико-технического института низких температур по проспекту Науки, 47, выросли строительные леса, и рабочие с помощью цемента маскируют огромное панно "Ленин и наука".

Мозаику с Ильичом в центре около полувека назад выполнил художник Сергей Светлорусов, который, к слову, был одним из авторов Монумента в честь провозглашения советской власти в Украине, демонтированного с площади Конституции пять лет назад.