Власти Италии запретили собакам лаять после обеда

Хозяевам домашних питомцев, которые мешают жителям Контроне отдыхать, грозит штраф в размере от 20 до 500 евро, передает "Медуза".

Местные СМИ сообщают, что собаки должны вести себя тихо не только с двух до четырех часов дня, но и ночью.

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Мэр Контроне таким образом хочет повысить общую культуру поведения животных, которые иногда бывают довольно агрессивны.

Стоит отметить, что послеобеденный отдых в Италии — распространенное явление, как и испанская сиеста. Во многих южных странах Европы и в Латинской Америки из-за жары днем закрываются различные учреждения, жители в это время отдыхают.