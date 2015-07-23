Власти Италии запретили собакам лаять после обеда
21:47, 23 июля 2015Курьёзы
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Мэр итальянского населенного пункта Контроне Никола Пасторе выпустил распоряжение, запрещающее собакам лаять во время послеобеденного отдыха.
REUTERS
Хозяевам домашних питомцев, которые мешают жителям Контроне отдыхать, грозит штраф в размере от 20 до 500 евро, передает "Медуза".
Местные СМИ сообщают, что собаки должны вести себя тихо не только с двух до четырех часов дня, но и ночью.
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Мэр Контроне таким образом хочет повысить общую культуру поведения животных, которые иногда бывают довольно агрессивны.
Стоит отметить, что послеобеденный отдых в Италии — распространенное явление, как и испанская сиеста. Во многих южных странах Европы и в Латинской Америки из-за жары днем закрываются различные учреждения, жители в это время отдыхают.
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