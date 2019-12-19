"Птица жарится": на порносайтах появились видео с индейкой

Такими роликами мужчин пытаются спасти от импотенции.

На ряде популярных порносайтов появились видео с индейками. Записи опубликованы под названиями "Птица с большой грудью жарится" и "Горячие ноги и сочная грудь".

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В роликах показан процесс готовки индейки, а внизу экрана отображается текст бегущей строкой: "Каждый десятый мужчина с эректильной дисфункцией говорит о том, что она была вызвана просмотром порно. Почему не отказаться от просмотра порно в этом декабре?", сообщает издание Mirror.

Ролики были созданы компанией Zava, предоставляющей медицинские услуги онлайн. Для своей акции они выбрали именно видео с индейками, поскольку фразеологизм, означающий "отказаться от плохой привычки", с английского буквально переводится как "стать холодной индейкой".

Ранее Pornhub подвел итоги 2019 года. Стало известно, какие жанры порно любят в разных странах и кто из актеров пользуется наибольшей популярностью.