цей матеріал доступний українською

Pornhub подвел итоги года: стало известно, что чаще всего смотрели украинцы

12:51, 12 декабря 2019
Общество
1185 0
Украина попала в топ-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub / esquire.ru

Читайте такжеУкраина оказалась в ТОП-20 стран с самым большим трафиком на PornhubТак, согласно результатам анализа, в 2019 году сервис посещали в среднем 115 миллионов человек в сутки. Cреди самых популярных запросов – «любительское порно», «инопланетяне», «Белль Дельфин» и «косплей».

Самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали: порно с японскими актрисами, хентай и категория «лесбийское порно».

Самой популярной порноактрисой в 2019 году назвали Лану Роудс. В тройку попали также Миа Халифа и Райли Рид.

Больше всего пользователей – из США. На втором месте – японцы. Украина – на 16 месте, Россия – на 18-м. Страны, которые вошли в топ-20, приносят сайту 79% ежедневных посещений.

Судя по статистике поисковых запросов, украинцы предпочитают просто «секс», аниме, ролики из раздела BDSM и категорию MILF. Из порнозвезд наиболее популярными среди украинцев оказались Лана Роуд, Николь Энистон и Эльза Джин.

Предпочтения украинцев / pornhub.com

Ранее УНИАН сообщал, что Pornhub назвал лучших в порно за 2019 год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#PornHub#секс#порно