Pornhub подвел итоги года: стало известно, что чаще всего смотрели украинцы

В 2019 году сервис посещали в среднем 115 миллионов человек в сутки.

Pornhub подвел итоги 2019 года. Стало известно, какие жанры порно любят в разных странах и кто из актеров пользуется наибольшей популярностью.

Читайте такжеУкраина оказалась в ТОП-20 стран с самым большим трафиком на PornhubТак, согласно результатам анализа, в 2019 году сервис посещали в среднем 115 миллионов человек в сутки. Cреди самых популярных запросов – «любительское порно», «инопланетяне», «Белль Дельфин» и «косплей».

Самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали: порно с японскими актрисами, хентай и категория «лесбийское порно».

Самой популярной порноактрисой в 2019 году назвали Лану Роудс. В тройку попали также Миа Халифа и Райли Рид.

Больше всего пользователей – из США. На втором месте – японцы. Украина – на 16 месте, Россия – на 18-м. Страны, которые вошли в топ-20, приносят сайту 79% ежедневных посещений.

Судя по статистике поисковых запросов, украинцы предпочитают просто «секс», аниме, ролики из раздела BDSM и категорию MILF. Из порнозвезд наиболее популярными среди украинцев оказались Лана Роуд, Николь Энистон и Эльза Джин.

Ранее УНИАН сообщал, что Pornhub назвал лучших в порно за 2019 год.