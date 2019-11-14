Революция в Pornhub: в Гонконге известный порносайт используют для борьбы с митингующими

Самый популярны порносайт PornHub юзеры используют вместо Twitter, YouTube и Facebook, где их посты блокируются.

Жители Китая, выступающие против акций протеста в Гонконге, опубликовали на порносайте PornHub ряд роликов с критикой оппозиционеров.

Об этом сообщает Quartz.

Известный порносайт PornHub юзеры используют взамен платформ Twitter, YouTube и Facebook, где их посты блокируются.

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В публикациях на Pornhub они называют митингующих «сепаратистами», применяющими насилие в отношении полиции и рядовых граждан.

К примеру, пользователь основной китайской соцсети Weibo под ником Шу Чан, на которую подписано три миллиона человек, рассказала, что она регулярно публикуют на порноресурсе видеоролики с критикой протестующих в Гонконге.

Сообщается, что большинство роликов на порносайте содержат словосочетание «гонконгские бунтовщики». Учитывая, что порносайты, в том числе и Pornhub, заблокированы на территории Китая, выступающим против оппозиции юзерам приходится использовать VPN для доступа к ресурсу.

Стоит отметить, что это не первый случай использования порносайтов в протестах в Гонконге. В июне владельцы местных ресурсов с порно призвали пользователей выйти на митинг против законопроекта об экстрадиции в Китай. Вместо роликов «для взрослых» администраторы опубликовали обращение о необходимости отвлечься от просмотра эротического контента и выйти на улицу.

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей.

23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, который бы разрешил экстрадицию правонарушителей на территорию Китая.

Таким образом, власти бывшей британской колонии, которая ныне является специальным административным районом КНР, исполнили одно из пяти требований участников акций протеста. Однако протесты это не остановило.