В Гонконге официально отозвали законопроект, вызвавший массовые акции протеста

Власти Гонконга отозвали поправку к закону об экстрадиции в материковый Китай.

Власти Гонконга отозвала поправку к закону, которая позволила бы экстрадировать людей из Гонконга в материковый Китай.

В июне 2019 года начались массовые протесты в регионе с требованием отменить поправку, передает AP.

«Я официально объявляю об отзыве документа», — заявил секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли.

Массовые акции протеста продолжаются в Гонконге с июня 2019 года, сначала их участники требовали отменить поправку к закону, которая позволила бы экстрадировать людей из Гонконга в материковый Китай. Лидер Гонконга Керри Лем 4 сентября пообещала отозвать эту поправку, однако протесты это не остановило.

Читайте такжеВ Гонконге полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами с краской

Впоследствии протестующие потребовали демократических реформ, в частности всеобщего избирательного права, расследование случаев насилия силовиков над протестующими и отставки самого Лем.

Гонконг - особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, расположен на острове на юго-востоке страны, бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический уклад. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».