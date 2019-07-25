В африканском заповеднике нашли Шрама из «Короля льва» (фото)
В Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма «Король Лев».
Об этом сообщает Daily Mail. Как отмечается, его заснял фотограф-любитель из Милана.
По его словам, он путешествовал по Масаи-Мара, где и натолкнулся на льва по кличке Бенна.
Он выложил фото в инстаграм, где пользователи отметили сходство льва со Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.
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Сам же фотограф подчеркнул, что Бенна потерял глаз в жесткой схватке, но является очень милым львом.
Как сообщал УНИАН, на экраны украинских кинотеатров фильм "Король лев" вышел 18 июля.