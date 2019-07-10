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Состоялась мировая премьера фильма "Король лев" (фоторепортаж)

20:06, 10 июля 2019
Кино и музыка
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Сегодня, 10 июля, состоялась долгожданная примьера киноверсии "Короля Льва", которая является ремейком мультфильма от Walt Disney 1994 года.

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9 июля в Голливуде актеры, озвучившие персонажей фильма, прошлись по красной дорожке, посвященной допремьерному показу. На мероприятии собралось и множество других знаменитостей.

Самой обсуждаемой персоной мероприятия стала певица Бейонсе, которая пришла на премьеру вместе со своей дочерью Блу Айви и мужем Jay-Z. Бейонсе является автором саундтреков к фильму, а также исполнительнице роли Налы.

Бейонсе и Jay-Z / instagram.com/beyonce

Для мероприятия певица выбрала расшитый стразами жакет с прозрачной юбкой. Похожий наряд и у дочки певицы.

Бейонсе с дочкой / фото instagram.com/beyonce

Исполнитель роли Симбы Дональд Гловер не упускал возможности сделать селфи с фанатами, проходя по красной дорожке. Актер пришел на мероприятие в белом костюме в красную клетку.

Дональд Гловер с фанатми / фото REUTERS

Также не мало внимания к себе привлекла новая звезда Disney певица Хейли Бейли, которая пришла на премьеру со своей сестрой Хлои. Чернокожая актриса сыграет главную роль в киноверсии "Русалочки", что вызвало многочисленные споры в сети.

Хлои и Хейли Бейли / фото REUTERS

Как сообщал УНИАН, на экраны украинских кинотеатров фильм "Король лев" выйдет 18 июля, допремьерный показ в Украине состоится 17 июля.

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Теги: #кино#премьера