Трамп сообщил, что встретился с "принцем китов"

Он ошибся в названии британского принца Уэльского.

Президент США Дональд Трамп встретился с принцем китов. Он в очередной раз вызвал волну шуток из-за своего твита.

Об этом говорится в сюжете "Сниданок с 1+1".

В заметке Трамп рассказывал о встрече с мировыми лидерами и иностранными правительствами.

"Я встретился с королевой Англии, премьер-министром Соединенного королевства и принцем китов", - написал он.

Американский президент просто перепутал буквы. Английские слова Уэльс и кит пишутся почти одинаково. Хотел написать – с принцем Уэльским.

Затем Трамп быстро заменил твит на правильный. Но соцсети уже было не остановить.

NEWS! Prince of Whales issues statement after talks with President Trump https://t.co/510xmseu8ipic.twitter.com/ud7csKE3NW — NewsThump (@newsthump) June 13, 2019

First photos in from Trump'meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A — Hazel Shearing (@hazelshearing) June 13, 2019

Royal Family finding out that Trump thinks Prince Charles is called #PrinceOfWhalespic.twitter.com/r2RaHb9UuS — Cheri1975 (@tinabop29) June 13, 2019

"I DEMAND TO SPEAK TO THE PRINCE OF WHALES!" pic.twitter.com/gGrXNF6wa1 — Born Miserable (@bornmiserable) June 13, 2019

Напомним, как сообщал УНИАН, президент США 8 июня в своем Twitter назвал Месяц частью Марса.