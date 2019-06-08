Трамп оконфузился, назвав Луну частью Марса

В сети начали гадать, что имел в виду американский президент, поскольку заявление противоречит науке.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Луна - это часть Марса. В сети шутят над публикацией и пытаются разобрать, что политик имел ввиду.

В конце 2018-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия собирается полететь на Луну для того, чтобы проверить, действительно ли там были астронавты США.

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На днях президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter не менее противоречивое заявление по поводу Луны: по его словам, естественный спутник Земли - это часть Марса.

«Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!», - написал Трамп.

В сети начали гадать, что имел в виду американский президент, поскольку заявление противоречит науке: Луна - это спутник, который находится на орбите Земли, а Марс - это отдельная планета, которая также имеет два своих спутника, отмечает НВ.

В СМИ пишут, что, вероятнее всего, Трамп подразумевал полет на Марс с помощью космической станции на Луне, что и входит в долгосрочные планы NASA. Но, в таком случае, непонятно, почему президент США написал, что о полетах на Луну нужно забыть.

Как сообщал УНИАН, NASA уже начало подготовку к строительству орбитальной станции на Луне. Государственное космическое агентство подписало контракты с несколькими частными компаниями и планирует высадить людей на Луне в 2024 году.