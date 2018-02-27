"Пенисхан": из-за комикса с Чингисханом с пенисом на лбу разразился скандал (фото)

Монголы назвали комикс неуважительным по отношению к их народу.

Японское издательство Shogakukana выпустило новый номер ежемесячного журнала CoroCoro Comics. И в нем появился портрет основателя Монгольской империи Чингисхана с изображением мужского полового органа на лбу.

Дело в том, что имя хана созвучно японскому слову, означающему половой член. Надпись рядом с портретом Чингисхана можно перевести как "Пенисхан", передает "Медуза".

Рисунок опубликовали в рубрике "Yarisugi!!! Itazura-kun" ("Перестарался, пранкер!"). В ней размещаются шуточные комиксы и карикатуры. Изображение прислал читатель CoroCoro Comics для конкурса, в котором нужно было придумать дудл, связанный с Чингисханом.

Карикатуру заметил Асасёрю Акинори, борец сумо и первый монгол, получивший высший ранг — ёкодзуна. "Вы смеетесь над [нашими] предками! Японцы без чувства достоинства! Непростительно! Извиняйтесь! Извиняйтесь! Где находится это дерьмовое издательство?" — написал борец в своем твиттере. На следующий день Асасёрю Акинори удалил запись.

Его поддержали другие монголы. "Автор и издатели должны понести ответственность. Такие мерзкие вещи недопустимы", — заявил монгольский блогер Morinhoor. Дипломаты отправили японскому МИДу заявление, в котором назвали комикс неуважительным по отношению к монгольскому народу. 23 февраля монголы, живущие в Токио, собрались у издательства Shogakukana с требованием убрать комикс из продажи. Некоторые участники акции пришли в национальных костюмах и с портретами Чингисхана.

В тот же день Morinhoor опубликовал видео из токийского магазина комиксов, на котором видно, как сотрудник убирает с полок выпуск CoroCoro Comics.

Издательство извинилось за карикатуру. "Мы признаем, что выражения, использованные в комиксе, оскорбительны для монголов и всех, кто почитает Великого Хана", — заявили представили Shogakukana. Они добавили, что теперь будут тщательнее изучать историю и культуру Монголии, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Руководство Shogakukana также принесло официальные извинения монгольскому представительству в Японии.