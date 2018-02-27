"Пенисхан": из-за комикса с Чингисханом с пенисом на лбу разразился скандал (фото)
Японское издательство Shogakukana выпустило новый номер ежемесячного журнала CoroCoro Comics. И в нем появился портрет основателя Монгольской империи Чингисхана с изображением мужского полового органа на лбу.
Дело в том, что имя хана созвучно японскому слову, означающему половой член. Надпись рядом с портретом Чингисхана можно перевести как "Пенисхан", передает "Медуза".
#拡散希望— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 22, 2018
絵は、チンギスハンではなく天皇陛下だったら、あなたはどう思いますか？
これは作家はともかく、出版社も社会的責任を取るべきでしょう⁇こんな卑劣なものは許さない。 pic.twitter.com/xoIB8CIIrq
Рисунок опубликовали в рубрике "Yarisugi!!! Itazura-kun" ("Перестарался, пранкер!"). В ней размещаются шуточные комиксы и карикатуры. Изображение прислал читатель CoroCoro Comics для конкурса, в котором нужно было придумать дудл, связанный с Чингисханом.
Карикатуру заметил Асасёрю Акинори, борец сумо и первый монгол, получивший высший ранг — ёкодзуна. "Вы смеетесь над [нашими] предками! Японцы без чувства достоинства! Непростительно! Извиняйтесь! Извиняйтесь! Где находится это дерьмовое издательство?" — написал борец в своем твиттере. На следующий день Асасёрю Акинори удалил запись.
Его поддержали другие монголы. "Автор и издатели должны понести ответственность. Такие мерзкие вещи недопустимы", — заявил монгольский блогер Morinhoor. Дипломаты отправили японскому МИДу заявление, в котором назвали комикс неуважительным по отношению к монгольскому народу. 23 февраля монголы, живущие в Токио, собрались у издательства Shogakukana с требованием убрать комикс из продажи. Некоторые участники акции пришли в национальных костюмах и с портретами Чингисхана.
小学館謝罪及びイタズラコンテントを中止。モンゴルを応援してくださったたくさんの日本人にも心より感謝します。🐴🐴🐴 pic.twitter.com/LpZerQhQYS— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 26, 2018
チンギスハーン落書き問題、小学館前で抗議集会が。 pic.twitter.com/fnPc4p2ZRN— Chikahiko SUZUKI (@Kind_hiko) February 26, 2018
В тот же день Morinhoor опубликовал видео из токийского магазина комиксов, на котором видно, как сотрудник убирает с полок выпуск CoroCoro Comics.
別の店、撤収中。 pic.twitter.com/uBwnaKHcSx— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 25, 2018
Издательство извинилось за карикатуру. "Мы признаем, что выражения, использованные в комиксе, оскорбительны для монголов и всех, кто почитает Великого Хана", — заявили представили Shogakukana. Они добавили, что теперь будут тщательнее изучать историю и культуру Монголии, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Руководство Shogakukana также принесло официальные извинения монгольскому представительству в Японии.