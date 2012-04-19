"Тигры" из Крыма поедут в Донецк усмирять футбольных фанов (фото)

Полк специального назначения "Тигр", который базируется в феодосийском регионе Крыма, через 1,5 месяца отправится в Донецк на время проведения Евро-2012. Всего с полуострова в город на востоке Украины поедут 360 бойцов внутренних войск.

Крымские "тигры" сейчас отрабатывают тактику обеспечения порядка во время матчей Чемпионата Европы по футболу, финальный этап подготовки прошел на стадионе в Феодосии.

По легенде учений группа агрессивно настроенных фанов, недовольных проигрышем команды, учинила драку. Бойцы спецподразделения разделили правонарушителей на группы, оттеснили их и вывели со стадиона.

Украинские правоохранители действовали под руководством инструкторов французской жандармерии, которые в течение месяца учили их евронормам обеспечения порядка во время массовых мероприятий.