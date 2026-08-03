Стала известна дата премьеры сериала 2+2 'Такси для опера' с Баклановым и Вивчарюком в главных ролях

Показ 16-серийного детективно-комедийного сериала стартует 7 сентября в 20:20.

Это история о двух совершенно разных мужчинах, которых случай заставляет стать напарниками. Вместе им предстоит расследовать запутанные преступления, участвовать в опасных спецоперациях, спасаться от преследователей и каждый раз проверять на прочность собственное доверие друг к другу.

Главные роли в фильме исполнили Григорий Бакланов и Дмитрий Вивчарюк, которые на этот раз предстают в непривычных для себя амплуа. Бакланов перевоплотился в харизматичного таксиста Мотю – человека, который благодаря интуиции, чувству юмора и нестандартному мышлению нередко опережает профессиональных следователей. Вивчарюк сыграл принципиального оперативника Пасича, привыкшего действовать по правилам. Именно столкновение этих двух характеров станет движущей силой сюжета и подарит зрителям немало неожиданных, драматических и в то же время забавных моментов.

"В новом сериале мы сознательно соединили драйв детектива, экшн, юмор и драму, чтобы зрители не только следили за расследованиями, но и искренне переживали за персонажей. Именно поэтому так тщательно подбирали актерский состав. Помимо Григория Бакланова и Дмитрия Вивчарюка, в сериале собралась мощная команда украинских актеров, и каждый из них привнес в эту историю характер, эмоции и неожиданные повороты. Во время съемок между актерами возникла настоящая химия, и я уверен, что именно она станет одной из причин, по которой зрителям захочется возвращаться к этому сериалу каждый вечер", – рассказывает продюсер сериала Сергей Карпенко.

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Через все 16 серий проходит главная интрига: Мотя скрывает тайну из своего прошлого, которая связывает его с опасным криминальным авторитетом. Чем ближе напарники будут приближаться к правде, тем опаснее станет игра, в которой на кону окажутся не только карьера, но и жизнь.

Помимо Григория Бакланова и Дмитрия Вивчарюка, в сериале снялись Алексей Череватенко, Сергей Кияшко, Анастасия Нестеренко, Наталья Корецкая, Михаил Жонин, Валерий Швец, Яков Кучеревский, Сергей Митрюшин, Елена Олар, Павел Кочубей и другие.

Над проектом работали режиссёр Владимир Янощук, оператор Олег Авилов, автор идеи Артем Кобзан, сценаристы Артем Кобзан и Марк Лимаренко. Продюсер: Сергей Карпенко. Генеральный продюсер: Сергей Кизима. Производством сериала занималась компания SFERA FILM.

Смогут ли двое мужчин, которые сначала едва не стали врагами, научиться доверять друг другу? Хватит ли им смелости противостоять преступникам и собственному прошлому? Ответы на эти вопросы зрители узнают уже с 7 сентября в 20:20 на телеканале 2+2.

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